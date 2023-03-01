Король Карл III выселил Гарри и Меган из коттеджа Фрогмор

Согласно новому сообщению издания The New York Post , король Карл III выселяет своего сына принца Гарри и невестку Меган Маркл из коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Источник, близкий к семье, сообщил, что 74-летний Чарльз дает отпор 38-летнему Гарри и 41-летней Меган. Сообщается, что монарх предложит дом своему брату, 63-летнему принцу Эндрю.





Источник пояснил, что процесс выселения Гарри и Меган начался еще в январе, на следующий день после выхода мемуаров Гарри «Запасной». Сообщается, что вещи герцога и герцогини Сассекских отправят в новый дом в Соединенных Штатах, и им не предложили новую резиденцию в королевском поместье Виндзор. Королева Елизавета подарила внуку и его жене коттедж в качестве свадебного подарка в 2018 году.





Чарльз предлагает Фрогмор своему брату чуть более чем через месяц после того, как Эндрю был выселен из Букингемского дворца в конце января на фоне скандала, связанного с его связью с секс-торговцем Джеффри Эпштейном. Вирджиния Джуффре обвинила Эндрю в сексуальном насилии, но гражданский процесс был урегулирован во внесудебном порядке. Условия мирового соглашения не были обнародованы, и Эндрю отверг обвинения, но на фоне скандала он был лишен своего королевского титула. В то время как Эндрю был выгнан из Букингемского дворца, Чарльз, как сообщается, продолжал платить за его безопасность на охрану.





На фоне выселения неясно, будут ли Гарри и Меган приглашены на официальную церемонию коронации Чарльза в мае. В королевской семье было много драмы с тех пор, как в январе на книжные полки попали мемуары Гарри «Запасной». Гарри также дал ряд интервью о книге, в которых он рассказал, что в настоящее время не разговаривает со своим отцом и братом, принцем Уильямом.





«Я с нетерпением жду, когда мы сможем обрести мир», — сказал герцог Сассекский в программе «60 минут». — Мы не разговаривали уже довольно долго.





В преддверии коронации инсайдер сообщил изданию The Times о том, что королевская семья хочет, чтобы Гарри и Уильям сели за стол переговоров, чтобы уладить свои разногласия.





«Обе стороны должны поднять руки и признать, что «мы не все поняли правильно, и мы многое сделали неправильно». Это потребует гибкости со всех сторон, но это можно сделать», — сказал инсайдер.





Фото публикации: соц. сети королевской семьи.

