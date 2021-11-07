ТОП-10 наиболее природных феноменов, на которые у ученых нет ответа





На 2-м месте – рисунки в перуанской пустыне Наска, занимающие площадь в 450 кв. км. Никто до сих пор не знает, зачем они были созданы. В 2012 г. японский университет Ямагата объявил об открытии в пустыне Наска своего исследовательского центра и рассчитанной на 15 лет программы изучения 1 тыс. гигантских рисунков.

Третье место – у невероятных навигационных способностей таких, казалось бы, примитивных созданий, как бабочки. Ежегодно миллионы североамериканских бабочек-монархов мигрируют на юг, пролетая более 3 тыс. км. Впервые эта миграция была зафиксирована в 1950 г. Оказалось, что большое количество бабочек следует к горам Мексики. Предполагалось, что они ориентируются по солнцу, однако это не объясняет, как они летят в одни и те же места. Другие ученые считают, что насекомые ориентируются на геомагнитные поля Земли. Сейчас идет поиск генов, которые могут влиять на ориентацию бабочек в полете.

4 – е чудо природы – шаровые молнии. Эти мировые сферы образуются во время сильных гроз. Шаровые молнии способны, как мячи, прокатываться по улицам, влетать в печные трубы и в окна. Кто считает их сгустками плазмы, другие называют светохимическим феноменом. В августе 2013 года ученые из военно-воздушной академии в Колорадо сфотографировали яркие белые плазмоиды, возникшие в ходе лабораторного эксперимента. Однако они не уверены, что созданные ими объекты являются настоящими шаровыми молниями.

5 – м феноменом, не дающим покоя американским исследователям, являются камни, двигающиеся в национальном парке Пустыня смерти в Калифорнии. Тяжелые валуны сами по себе, оставляя позади себя дорожки, ползут по пустыне. За семь лет некоторые из 28 передвижных камней преодолели расстояние более 200 метров. Обычно они передвигаются зимой. Ученые предположили, что это результат образования на камнях тонкой ледяной корки, она ослабляет их сцепление с поверхностью, что позволяет сильным ветрам двигать камни. Но проблема в том, что видеокамеры так и не смогли зафиксировать сам процесс этого передвижения.

На 6 месте – низкочастотный гул, который могут слышать некоторые люди. Более 20 человек признались, что их преследует этот звук. В ирландском городке Бофорт даже отключили водные насосы, которые якобы создавали неприятный гул, но он все равно продолжился.

На 7-м месте – еще одно чудо из мира насекомых – цикады. Они могут находиться в спячке до 20 лет и затем просыпаться, чтобы породить потомство. В поисках партнера они и производят свое пронзительное жужжание. Среди насекомых они долгожители и достигают половой зрелости только через 17 лет, после чего вылезают из своих подземных хранилищ. Их активная жизнь длится всего 2-3 недели. Выполнив свой долг, они умирают, а их потомство зарывается в землю, начиная новый жизненный цикл. Остается загадкой, как цикады выживают в ходе многолетней спячки и как они отслеживают время, когда им предстоит выползать на поверхность.

8 – научная тайна – дожди из органической материи. Речь идет о падающих с неба муравьях, лягушках, рыбах и других существах. Ученые предполагают, что торнадо засасывает в каком-нибудь месте всех этих рыб и лягушек и потом сыплет их с небес на землю. Однако не было никаких научных исследований, подтверждающих эту гипотезу.

Нет пока ответа и на 9-й вопрос – откуда взялись знаменитые каменные сферы в Коста-Рике? Они были найдены в 1930-х гг., при очищении земли под банановые плантации. Некоторые из этих абсолютно правильных сфер имеют двухметровый диаметр. Непонятно, зачем загадочная цивилизация создала сотни таких шаров, не осталось никаких указаний на занимавшихся их изготовлением людей. Об этом позаботились испанские завоеватели, уничтожившие всякие упоминания о таинственной культуре.

Завершают десятку чудес окаменелости, опровергающих теорию эволюции – останки древнего человека находят в самых неожиданных местах, не соответствующих археологическим временным зонам. Впрочем, среди этих находок бывает слишком много изящных подделок, когда, например, ископаемую обезьянью челюсть пристраивают к обычному человеческому черепу.



