В возрасте 78 лет умер танцор Лен Гудман

Менеджер Гудмана Джеки Гилл подтвердила эту новость в заявлении, опубликованном в понедельник утром.





«С большой грустью сообщаем, что Лен Гудман мирно скончался в возрасте 78 лет», — говорится в заявлении Гилла, переданном BBC News. «Любимый муж, отец и дедушка, которого будет очень не хватать семье, друзьям и всем, кто его знал».

По сообщению BBC, Гудман скончался в субботу в хосписе в графстве Кент, Англия, в окружении своей семьи. У него был рак костей.





Бывший профессиональный танцор появлялся на DWTS с 2005 по 2022 год. Он также был главным судьей британской версии шоу «Танцы со звездами» с момента его запуска в 2004 по 2016 год.

«Лен Гудман был замечательным, теплым артистом, которого обожали миллионы», — заявил генеральный директор Би-би-си Тим Дэви в заявлении, опубликованном в Twitter. «Он понравился всем возрастам и чувствовал себя членом семьи каждого. Лен был в самом сердце успеха Strictly. Публике, его многочисленным друзьям и семье будет очень не хватать его».





Гудман, профессиональный танцор бальных танцев из Англии, впервые присоединился к DWTS в качестве главного судьи во время первого сезона шоу в 2005 году. К нему присоединились Кэрри Энн Инаба и Бруно Тониоли, которые продолжали работать в судейской коллегии на протяжении всего 31 сезона. 32-й сезон должен выйти в эфир в конце этого года.





Гудман работал судьей в течение первых 20 сезонов, прежде чем сделать перерыв на 21 сезон. Затем он вернулся в качестве судьи на сезоны 22–28, а затем снова сделал перерыв в 29 сезоне. Затем он вернулся на 30 сезон до выхода на пенсию.



