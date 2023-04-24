В возрасте 78 лет умер танцор Лен Гудман
24.04.2023 20:40 / Происшествия / Прочли: 1115 человек
Бывший профессиональный танцор бальных танцев, экс-главный судья шоу «Танцы со звездами» Лен Гудман скончался в субботу после непродолжительной болезни. Ему было 78 лет.
Менеджер Гудмана Джеки Гилл подтвердила эту новость в заявлении, опубликованном в понедельник утром.
«С большой грустью сообщаем, что Лен Гудман мирно скончался в возрасте 78 лет», — говорится в заявлении Гилла, переданном BBC News. «Любимый муж, отец и дедушка, которого будет очень не хватать семье, друзьям и всем, кто его знал».
По сообщению BBC, Гудман скончался в субботу в хосписе в графстве Кент, Англия, в окружении своей семьи. У него был рак костей.
Бывший профессиональный танцор появлялся на DWTS с 2005 по 2022 год. Он также был главным судьей британской версии шоу «Танцы со звездами» с момента его запуска в 2004 по 2016 год.
«Лен Гудман был замечательным, теплым артистом, которого обожали миллионы», — заявил генеральный директор Би-би-си Тим Дэви в заявлении, опубликованном в Twitter. «Он понравился всем возрастам и чувствовал себя членом семьи каждого. Лен был в самом сердце успеха Strictly. Публике, его многочисленным друзьям и семье будет очень не хватать его».
Гудман, профессиональный танцор бальных танцев из Англии, впервые присоединился к DWTS в качестве главного судьи во время первого сезона шоу в 2005 году. К нему присоединились Кэрри Энн Инаба и Бруно Тониоли, которые продолжали работать в судейской коллегии на протяжении всего 31 сезона. 32-й сезон должен выйти в эфир в конце этого года.
Гудман работал судьей в течение первых 20 сезонов, прежде чем сделать перерыв на 21 сезон. Затем он вернулся в качестве судьи на сезоны 22–28, а затем снова сделал перерыв в 29 сезоне. Затем он вернулся на 30 сезон до выхода на пенсию.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Евгений Петросян прокомментировал ситуацию относительно своей госпитализации
08.05.2023 19:12 / Происшествия1-го мая в сети интернет появились тревожные новости – госпитализировали ведущего, автора «Смехопанорамы». Одн...
Нижняя Салда, Верхняя Салда, Покровское: ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев по всей Свердловской области
06.05.2023 18:03 / ПолитикаРекруты ЧВК «Вагнер» продолжают ездить по Свердловской области для вербовки добровольцев. Мобильные центры бы...
Объявление ВОЗ: пандемия коронавируса завершена
05.05.2023 20:17 / НаукаНачало вспышки коронавирусной инфекции датируется 2019-м годом. Первый случай COVID-19 зафиксирован в китайско...
Что подразумевается под спот-сделкой?
04.05.2023 17:52 / ФинансыВ трейдинге часто можно услышать термины "спот", "спотовая торговля", "спот-сделка". Что это такое? Как происх...
АэроТур 17 лет: история успеха и планы на будущее
04.05.2023 17:42 / В миреПродажа авиабилетов онлайн – дело непростое. Поэтому на этом рынке удается удержаться немногим компаниям, а пр...
Приянка Чопра на премьере фильма «Люби снова» с Ником Джонасом
04.05.2023 17:12 / КиноПриянка Чопра выглядела потрясающе в голубом платье с открытыми плечами. На премьере фильма «Love Again» в Нью...
Эмили Ратаковски в фиолетовом мини на вечеринке Met Gala Afterparty 2023
03.05.2023 20:09 / Шоу-бизнесЭто был третий по счету наряд для Эмили Ратаковски – на гала-вечере Apres-Met....
В день смерти Вячеслава Зайцева стало хуже Валентину Юдашкину, спустя несколько дней он умер
02.05.2023 19:44 / ПроисшествияСегодня, 2 мая умер знаменитый художник-модельер Валентин Юдашкин. Последние несколько лет талантливый мужчина...
Том Хэнкс и Рита Уилсон празднуют 35-ю годовщину свадьбы
01.05.2023 21:49 / В миреОбладатель премии «Оскар» подготовил своей жене праздничный торт, отметив более чем три десятилетия совместной...
Елена Блиновская задержана при попытке пересечь российскую границу
28.04.2023 18:16 / ПроисшествияВ сети интернет бурно обсуждается новость о Елене Блиновской. Автора «Марафона желаний» задержали при попытке ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар