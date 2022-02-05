Мать расчлененной девушки Ксении Сапожковой до сих пор не может говорить
05.02.2022 20:35 / Криминал / Прочли: 301 человек
Несколько дней назад общественность узнала о жутких подробностях смерти «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Каким образом справляется с потерей девушки родные и близкие?
Ксения Сапожкова была очень красивой, имела большую заинтересованность со стороны мужского пола. Девушка была королевой красоты, многие мужчины оказывали знаки внимания красотке, но из всех она предпочла в мужья – Александра Попова. Вскоре за чиновника Ксения вышла замуж и родила ребенка. Никто даже представить не мог тогда, какая трагедия случится сейчас. Мужчина жестоко убил, расчленил, разложил части тела по пакетам и закопал их в Подмосковье. Чтобы запутать следы и не быть обнародованным в преступлении, мужчина в течении 6 месяцев хранил телефон супруги у себя, активно публиковал фотографии в социальной сети Instagram и, даже, отвечал на все комментарии родных и друзей. Александр успевал все это делать в связи с тем, что жена не имела огромного количества подписчиков, нигде не работала и коллеги не могли спохватиться о своей сотруднице. Родным он рассказал, что она бросила ребенка и мужа, уехав отдыхать за границу.
«У родителей Ксюши глубокий траур. После одного общения с дочкой в Instagram у мамы начали зарождаться подозрения. Она поделилась своими догадками, что происходит что-то неладное. После этого мы попытались дозвониться девушке, но попытки не увенчались успехом. Так обнаружилось, что родных дурачили целых полгода. Ксюша у матери – единственная дочь, теперь от случившегося горя она даже разговаривать не может!», - признался двоюродный брат Ксении Сапожковой.
Родные признались, что Ксения любила очень своего мужа, который в момент знакомства и зарождения отношений занимал пост заместителя главы провинциального города.
«Ксюшу точно «терпилой» назвать сложно. Она знала себе цену и могла за себя постоять. Она всегда говорила о том, что ей нравится или не нравится?! Если бы ее что-то не устраивало в Александре, она бы все высказала, рассказала. Она выбрала Сашу за то, что ей с ним было интересно, он о ней заботился. Не было прям супер романтических поступков, но они всегда ходили в кафе, гуляли, с ним ей всегда было спокойно!», - рассказала одна из приятельниц Ксении.
После переезда в Москву Ксения всерьёз задумалась о карьере стилиста. Перед своей смертью она проходила обучение по специальности и планировала работать за границей. В связи с этим фактором ни у кого не возникло подозрений, когда девушка вдруг внезапно исчезла. На версию того, что Ксения уехала в рабочую командировку в ОАЭ – у друзей не возникло никаких сомнений.
Только спустя время, когда Сапожкова так ни разу не ответила ни на один звонок друзей – начали бить тревогу!
Лишь 10 января Александр Попов заявил о пропаже супруги. По версии мужа супруга уехала в экзотическую страну еще в августе 2021 года, а перестала отвечать на звонки лишь недавно. Мужчину уличили во лжи, на данный момент он задержан, ведется следствие.
А 4 февраля Александр Попов признался в содеянном преступлении и показал место в Новой Москве, где закопал расчлененные части тела.
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