Мать расчлененной девушки Ксении Сапожковой до сих пор не может говорить

Ксения Сапожкова была очень красивой, имела большую заинтересованность со стороны мужского пола. Девушка была королевой красоты, многие мужчины оказывали знаки внимания красотке, но из всех она предпочла в мужья – Александра Попова. Вскоре за чиновника Ксения вышла замуж и родила ребенка. Никто даже представить не мог тогда, какая трагедия случится сейчас. Мужчина жестоко убил, расчленил, разложил части тела по пакетам и закопал их в Подмосковье. Чтобы запутать следы и не быть обнародованным в преступлении, мужчина в течении 6 месяцев хранил телефон супруги у себя, активно публиковал фотографии в социальной сети Instagram и, даже, отвечал на все комментарии родных и друзей. Александр успевал все это делать в связи с тем, что жена не имела огромного количества подписчиков, нигде не работала и коллеги не могли спохватиться о своей сотруднице. Родным он рассказал, что она бросила ребенка и мужа, уехав отдыхать за границу.





«У родителей Ксюши глубокий траур. После одного общения с дочкой в Instagram у мамы начали зарождаться подозрения. Она поделилась своими догадками, что происходит что-то неладное. После этого мы попытались дозвониться девушке, но попытки не увенчались успехом. Так обнаружилось, что родных дурачили целых полгода. Ксюша у матери – единственная дочь, теперь от случившегося горя она даже разговаривать не может!», - признался двоюродный брат Ксении Сапожковой.





Родные признались, что Ксения любила очень своего мужа, который в момент знакомства и зарождения отношений занимал пост заместителя главы провинциального города.





«Ксюшу точно «терпилой» назвать сложно. Она знала себе цену и могла за себя постоять. Она всегда говорила о том, что ей нравится или не нравится?! Если бы ее что-то не устраивало в Александре, она бы все высказала, рассказала. Она выбрала Сашу за то, что ей с ним было интересно, он о ней заботился. Не было прям супер романтических поступков, но они всегда ходили в кафе, гуляли, с ним ей всегда было спокойно!», - рассказала одна из приятельниц Ксении.





После переезда в Москву Ксения всерьёз задумалась о карьере стилиста. Перед своей смертью она проходила обучение по специальности и планировала работать за границей. В связи с этим фактором ни у кого не возникло подозрений, когда девушка вдруг внезапно исчезла. На версию того, что Ксения уехала в рабочую командировку в ОАЭ – у друзей не возникло никаких сомнений.





Только спустя время, когда Сапожкова так ни разу не ответила ни на один звонок друзей – начали бить тревогу!





Лишь 10 января Александр Попов заявил о пропаже супруги. По версии мужа супруга уехала в экзотическую страну еще в августе 2021 года, а перестала отвечать на звонки лишь недавно. Мужчину уличили во лжи, на данный момент он задержан, ведется следствие.





А 4 февраля Александр Попов признался в содеянном преступлении и показал место в Новой Москве, где закопал расчлененные части тела.