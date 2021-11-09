Любители сладкого живут дольше

Так, согласно одной из научных работ, пристрастие к таким продуктам ведет к увеличению энергии, большому количеству жиров, сахару в организме и снижению потребления белка. Другое исследование демонстрирует, что дети-сладкоежки в будущем не будут страдать от ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. А студенты Гарварда обнаружили, что употребление сладкого способствует увеличению продолжительности жизни, причем самое значительное – у тех, кто ест сладкие продукты один-три раза в месяц.



В то же время, нельзя забывать, что чрезмерное количество сладкого очень вредит здоровью. Оно может привести к таким проблемам как избыточная масса тела, набор веса, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет. Крайне опасные и газированные напитки.



