44-летняя певица Инна Маликова уже вышла на пенсию

Согласно законодательству страны, артисты, которые трудились творческой деятельностью более 20 лет имеют право выйти на пенсию по выслуге лет и получать соответствующие ежемесячные выплаты. Инна Маликова трудилась с юных лет, а теперь за полноправное использование своей льготы столкнулась с волной критики и негодования.

«Она в 16 лет уже трудилась, выступала на эстраде. Согласно государственным законам - ей положена пенсия. Она даже на 6 лет опоздала, не знала, что ей положена пенсия. А потом стала получать письма, мол почему не приходите оформлять пенсию? Вот и подали! Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, мать Инны в 37 лет вышла на пенсию, как артистка балета. Не понимаю, что в этом такого? Прежде чем завидовать и считать чужие деньги, пусть люди сперва почитают законы», - поделился Юрий Маликов, отец Инны.

Юрий Федорович также заверил, что пенсия самая обычная, баснословных сумм нет:

«У меня пенсия около 17 тысяч рублей. Нет никаких десятков тысяч, как привыкли думать о пенсии звезд, а я всю жизнь на сцене. У Инны будут примерно такие же выплаты», - отметил Юрий Федорович.

Стоит отметить, 44-летней Инне Маликовой пришлось оформить пенсию в связи с пандемией коронавируса. Артистка посчитала заняться сбором необходимых документов для получения заслуженной пенсии, так как в связи с проблемами финансового характера – помощь от государства точно не помешает.

«Жизнь артиста только кажется яркой и красивой. Но чаще всего приглашают на концерты выступить бесплатно. К тому же, Инна часто ездит в Дома престарелых различных городов страны, но об этом не кричит, а просто тихо помогает по мере возможности. Вся эта пенсия на помощь и уйдет, никакой зависти вообще на этой почве быть не должно!», - признался Юрий Маликов в интервью для издания «Woman.ru».