У американской атомной станции расплодились редкие крокодилы
06.10.2021 20:53 / Общество / Прочли: 896 человек
Каналы у атомной электростанции Терки-Пойнт, расположенной в 40 километрах от американского города Майами, штат Флорида, кишат гострорылыми крокодилами.
Система охлаждения АЭС превратилась в одно из трех крупнейших мест обитания этих редких рептилий в США. В ее водоемах живут сотни гострорилих крокодилов - около четверти всего поголовья на территории страны.
Энергетическая компания Florida Power & Light, обслуживающая электростанцию, пытается увеличить популяцию и наняла команду биологов, которые помогают строить гнезда для крокодилов и переселяют их детенышей.
В течение семи дней специалисты ранее поймали в каналах возле АЭС 73 детеныш гострорилих крокодилов. Их измерили, обеспечили трекерами для отслеживания развития и выпустили в местах, где у них будет больше шансов на выживание.
«В гострорылых крокодилов плохая репутация, но они лишь пытаются выжить, - говорит Майкл Лиорет, один из биологов Florida Power & Light. - Это робкие животные, которым нет до нас дела».
Гострорылые крокодилы встречаются от Флориды к северу Южной Америки. Как правило, их длина не превышает 3-4 метров. Единственный нападение гострорылого крокодила на людей в США состоялось в 2014 году. Оба пострадавших остались живы.
Ранее в ямайскому городе Пур-Менз-Корнер электрик остался без ноги после нападения гострорилого крокодила во время вечерней прогулки по пляжу. Мужчина сумел вырваться и до утра прятался от хищника в старом холодильнике, который валялся на берегу.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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