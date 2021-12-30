Рэпер Feduk и блогер Саша Новикова купили просторную машину за 15 миллионов рублей
30.12.2021 21:27 / Автомобили / Прочли: 539 человек
Рэпер Федук и блогер Саша Новикова объявили радостную новость о том, что вскоре станут родителями. К этому событию пара готовится основательно, к концу года даже уже купили новую семейную просторную машину стоимостью 15 миллионов рублей.
Еще этой осенью Саша Новикова рассказывала своим подписчикам о том, что уже выбрала и заказала новую машину. Большинство фанатов предположили о том, что это будет внедорожник или спортивная машина. Однако, Саша выбрала практичный и вместительный минивэн для всей семьи.
«А вот и мой новогодний подарок себе! Я давно мечтала об этой машине и наконец-то решилась, чему несказанно рада. Для меня комфорт в передвижении очень важен», - сказала жена рэп-исполнителя.
Оказалось, что будущая мать не только купила микроавтобус премиум-класса, но и сделала в нем тюнинг. Теперь в салоне автомобиля есть холодильник, телевизор, модуль Wi-Fi, раскладные кожаные сидения, выдвижной столик.
«Все, как я мечтала! В пробках теперь можно будет кайфовать!», - рассказала Саша.
В комментариях подписчики поздравили Сашу с покупкой, а заодно и посчитали, что стоимость минивэна марки Mercedes-V-Class стартует с отметки 10 тысяч рублей. А с учетом добавления и модернизации автомобиля к стоимости можно смело прибавить + 5 миллионов рублей.
Зимой пара уже переехала в свой собственный коттедж в Подмосковье. Новикова прекрасно ладит с родителями мужа, а Федор отлично ладит с тещей и тестем, молодая семья хотела все же жить отдельно. На данный момент ремонт дома закончился, осталось только обставить мебелью жилище и наслаждаться семейной жизнью.
Впервые пара начала встречаться в 2018 году, они долгое время не афишировали и не подтверждали роман, но после вместе появились на одной из вечеринок модного журнала. А летом 2021 года Саша и Федор поженились в тихом семейном кругу.
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