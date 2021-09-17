Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Критерии выбора стоматологической клиники

Рейтинг: 1.8/5 (4 голосов)

Критерии выбора стоматологической клиники

17.09.2021 22:10 / Общество / Прочли: 587 человек

Лечение зубов – это та необходимость, которая рано или поздно встает перед каждым человеком.

 При этом для разного возраста требуются свои процедуры. Чтобы иметь здоровую и белоснежную улыбку, не достаточно регулярно посещать любого стоматолога. Важно найти клинику, в которой работают профессионалы и предоставляются конкретные услуги.

Как правильно выбрать стоматологию?

Есть несколько важных критериев, на которые обращают внимание при выборе. Само собой разумеется, приоритет отдавать клинике, где работают врачи с высокой квалификацией. Тут важна комбинация опыта работы и полученного образования. Хороших врачей могут рекомендовать родственники и друзья.

Особого внимания заслуживает и список предоставляемых услуг. Чем он больше, тем меньше вероятность, что при возникновении какой-либо специфической проблемы в области рта придется искать еще одну стоматологию. Так, стоматологическая клиника www.DentaGuard.ru предоставляет услуги по самым востребованным направлениям.

Чтобы выделить несколько потенциально подходящих клиник, рекомендуется изучить:

  • отзывы реальных пациентов;
  • прайс-лист нескольких заведений;
  • список предоставляемых услуг;
  • загруженность стоматологов;
  • расположение медицинского учреждения.

Загруженность врачей позволяет определить, пользуется ли клиника популярностью. Чем больше пациентов выбирает ее, тем выше шанс, что там предоставляются услуги высокого качества.

Выбор лечащего врача

Кроме выбора клиники, важно подобрать конкретного стоматолога. Если получилось найти достойного специалиста, то о проблемах выбора можно забыть на долгое время. Хороший врач всегда помогает пациентам избежать ненужных трат. Он не расстроится, когда полностью решит проблемы с зубами, ведь положительные рекомендации приведут к нему новых клиентов.

Помимо профессионализма и списка предоставляемых услуг, врач должен быть приятен сам по себе. Человеческие качества играют важную роль, если придется просидеть в кресле несколько часов подряд. Если раздражает голос или шутки, то лучше сменить специалиста, а не мучиться.

Также важно уточнить у стоматолога, по какой специальности он работает. Терапевт, например, лечит зубы, а хирург удаляет их. Лучше всего, если выбранный врач – мастер на все руки, но такие кадры довольно редки. Идеально иметь в записной книжке 2-3 телефона стоматологов разной специализации.

В хорошей клинике всегда приветливый и отзывчивый персонал, чистота и отсутствие очередей. При выборе лучше руководствоваться мнением друзей и родственников, так как они не будут обманывать. Важно понимать, что качественные услуги не могут стоить дешево, а на здоровье нельзя экономить ни в коем случае.

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Афганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцевАфганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцев
05.10.2021 21:41 / В мире
Талибы убили 13 этнических хазарейцев, в том числе девушку-подростка.Организация Amnesty International заявила...
Споры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозойСпоры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозой
05.10.2021 21:36 / Общество
Франция усилила давление на Великобританию по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита, предупреждая, что дв...
Covid-19: Ирландия близка к подавлению вирусаCovid-19: Ирландия близка к подавлению вируса
05.10.2021 21:31 / Общество
Республика Ирландия «близка к подавлению» Covid-19, заявил высокопоставленный представитель Национальной групп...
Кофе с лимоном помагает сбросить весКофе с лимоном помагает сбросить вес
05.10.2021 18:54 / Общество
Кофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварит...
Дональд Трамп подал в суд на TwitterДональд Трамп подал в суд на Twitter
05.10.2021 16:46 / Интернет
В начале года учетные записи Дональда Трампа заблокированы в большинстве крупных американских социальных сетей...
Сбой в работе соцсетей назвали крупнейшим в историиСбой в работе соцсетей назвали крупнейшим в истории
05.10.2021 16:39 / Интернет
Накануне произошло что-то невероятное - более 6:00 оставались недоступными Facebook, Instagram и WhatsApp. Теп...
Ученые спрогнозировали состояние Земли к 2500 годуУченые спрогнозировали состояние Земли к 2500 году
04.10.2021 11:18 / Наука
Существует три возможных пути развития нашей планеты до 2500 года.Специалисты, входящие в состав группы Межпра...
Авиакатастрофа в Милане: восемь человек погибли при врезании частного самолета в зданиеАвиакатастрофа в Милане: восемь человек погибли при врезании частного самолета в здание
04.10.2021 10:38 / Происшествия
Частный самолет врезался в пустой офисный блок в северном итальянском городе Милан, в результате чего погибли ...
Шахин: тропический циклон обрушился на Оман и Иран, убив девять человекШахин: тропический циклон обрушился на Оман и Иран, убив девять человек
04.10.2021 10:35 / В мире
По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон Шахин обрушился на части Ирана и Ома...
Судану не хватает предметов первой необходимости после блокады портаСудану не хватает предметов первой необходимости после блокады порта
04.10.2021 10:25 / В мире
Правительство Судана заявляет, что страна находится на грани исчерпания основных лекарств, топлива и пшеницы....

Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2021 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100