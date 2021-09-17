Критерии выбора стоматологической клиники

При этом для разного возраста требуются свои процедуры. Чтобы иметь здоровую и белоснежную улыбку, не достаточно регулярно посещать любого стоматолога. Важно найти клинику, в которой работают профессионалы и предоставляются конкретные услуги.

Как правильно выбрать стоматологию?

Есть несколько важных критериев, на которые обращают внимание при выборе. Само собой разумеется, приоритет отдавать клинике, где работают врачи с высокой квалификацией. Тут важна комбинация опыта работы и полученного образования. Хороших врачей могут рекомендовать родственники и друзья.

Особого внимания заслуживает и список предоставляемых услуг. Чем он больше, тем меньше вероятность, что при возникновении какой-либо специфической проблемы в области рта придется искать еще одну стоматологию. Так, стоматологическая клиника www.DentaGuard.ru предоставляет услуги по самым востребованным направлениям.

Чтобы выделить несколько потенциально подходящих клиник, рекомендуется изучить:

отзывы реальных пациентов;

прайс-лист нескольких заведений;

список предоставляемых услуг;

загруженность стоматологов;

расположение медицинского учреждения.

Загруженность врачей позволяет определить, пользуется ли клиника популярностью. Чем больше пациентов выбирает ее, тем выше шанс, что там предоставляются услуги высокого качества.

Выбор лечащего врача

Кроме выбора клиники, важно подобрать конкретного стоматолога. Если получилось найти достойного специалиста, то о проблемах выбора можно забыть на долгое время. Хороший врач всегда помогает пациентам избежать ненужных трат. Он не расстроится, когда полностью решит проблемы с зубами, ведь положительные рекомендации приведут к нему новых клиентов.

Помимо профессионализма и списка предоставляемых услуг, врач должен быть приятен сам по себе. Человеческие качества играют важную роль, если придется просидеть в кресле несколько часов подряд. Если раздражает голос или шутки, то лучше сменить специалиста, а не мучиться.

Также важно уточнить у стоматолога, по какой специальности он работает. Терапевт, например, лечит зубы, а хирург удаляет их. Лучше всего, если выбранный врач – мастер на все руки, но такие кадры довольно редки. Идеально иметь в записной книжке 2-3 телефона стоматологов разной специализации.

В хорошей клинике всегда приветливый и отзывчивый персонал, чистота и отсутствие очередей. При выборе лучше руководствоваться мнением друзей и родственников, так как они не будут обманывать. Важно понимать, что качественные услуги не могут стоить дешево, а на здоровье нельзя экономить ни в коем случае.