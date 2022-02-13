София Ротару употребляет алкоголь только в окружении своей семьи

Бывший концертный директор Ольга Коняхина была осуждена на шесть лет за мошеннические операции. Экс-концертный директор была выпущена досрочно за примерное поведение, Коняхина отбыла наказание половину назначенного срока. Согласно обвинениям Софии Михайловны, Ольга Коняхина проводила некоторые мошеннические операции с деньгами, которые получала в качестве предоплаты за концерты. Женщина уверенна, что наказание было назначено несправедливо, она всячески хотела урегулировать вопрос мирным путем, не прибегая за помощью к правоохранительным органам. Но, София Ротару совершенно не хотела слушать свою подчиненную, которая у нее проработала 10 лет и стала больше, чем правой рукой, а практически подругой!





Коняхина призналась, что София Михайловна не так проста, как кажется на самом деле. Когда звезда не в настроении, она легко может обидеть словом человека, легко его унизить. Также Ольга Коняхина призналась, что Софии Ротару непростые отношения с алкоголем.

«София Ротару никогда не пила в компании, только в семейном кругу, потому что, когда она напьется – становится чересчур откровенной! Только в кругу близких и все знали эту ее особенность! Агрессия была. То, что написал ее сын Руслан, мол она ничего крепче бокала вина не пила – это абсолютнейший бред! Она пила и водку, и коньяк, и виски – да еще и такими дозами, что я не могла угнаться, я просто не выдерживала конкуренции», - об этом призналась Ольга Коняхина на шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.





Ольга Коняхина также решила пооткровенничать и на тему коммерческую.

«Я считаю, что мне незачем молчать! Она сломала мне жизнь. Муж ушел, квартиру потеряла, статус потеряла, остались только долги, которые так долго и нелегко возвращать!», - откровенно призналась Ольга Коняхина, которая все еще обижена на Софию Ротару.





Ольга Коняхина рассказала, как артистка скрывала свои доходы.

«Деньги только наличными. Мало того – деньги только в долларах. Изначально контракты с Софией Ротару никто не подписывал, только устная договоренность. И, конечно, весь оборот держался в строжайшем секрете!», - разоткровенничалась Коняхина.

Ольга Коняхина до сих пор не может поверить, почему звезда так с ней жестоко поступила, она ведь служила ей верой и правдой 10 лет, была готова прийти на помощь в любую минуту:

«В один миг я превратилась во врага, которого вдруг нужно было уничтожить!», - заключила в итоге бывшая концертный директор.