Рэпер Гуф разводится со второй женой
25.04.2023 19:45 / Происшествия / Прочли: 763 человек
Рэпер Гуф разводится со своей второй супругой, не прожив в браке и двух совместных лет. Что стало причиной развода – на данный момент не известно, но на позитивной ноте Юлия Королева не намерена расставаться с мужчиной.
В своем заявлении о разводе с Юлией Королевой рэпер Гуф (настоящее имя которого Алексей Сергеевич Долматов) добавил, что благодарен жене за дочь Тину и пообещал, что не оставит малышку без отцовского внимания.
«Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть Тина, и буду всегда рядом», — написал певец в личном блоге.
Юлия резко отреагировала на заявление музыканта:
«Нет, ну ты слышала? Нам будут помогать! — съязвила она. — Как здорово, что после всего, что мы пережили за последние два месяца, нам на фиг никто не нужен».
Напоследок Юлия посоветовала Гуфу заняться сперва своим собственным здоровьем, а уж потом обращаться с предложением о помощи к кому-либо. По всей видимости это было отсылкой на имеющиеся проблемы рэпера с запрещенными веществами:
«Помогите себе сначала! И держитесь подальше», — добавила 27-летняя брюнетка.
Что на самом деле произошло в семье, пока не известно. Согласно одной из версий, мужчина начал снова употреблять запрещенные вещества, а также распускать руки.
В браке с Гуфом у Юлии появился первый ребенок, дочь Тина. Для музыканта это уже второй ребенок: сын Сэм родился в отношениях с Айза-Лилуна Хамзатовна.
Фото публикации: соц. сети Юлии Королевой yuliyakorolevaa.
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