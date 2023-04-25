Рэпер Гуф разводится со второй женой

В своем заявлении о разводе с Юлией Королевой рэпер Гуф (настоящее имя которого Алексей Сергеевич Долматов) добавил, что благодарен жене за дочь Тину и пообещал, что не оставит малышку без отцовского внимания.





«Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть Тина, и буду всегда рядом», — написал певец в личном блоге.

Юлия резко отреагировала на заявление музыканта:





«Нет, ну ты слышала? Нам будут помогать! — съязвила она. — Как здорово, что после всего, что мы пережили за последние два месяца, нам на фиг никто не нужен».

Напоследок Юлия посоветовала Гуфу заняться сперва своим собственным здоровьем, а уж потом обращаться с предложением о помощи к кому-либо. По всей видимости это было отсылкой на имеющиеся проблемы рэпера с запрещенными веществами:





«Помогите себе сначала! И держитесь подальше», — добавила 27-летняя брюнетка.

Что на самом деле произошло в семье, пока не известно. Согласно одной из версий, мужчина начал снова употреблять запрещенные вещества, а также распускать руки.

В браке с Гуфом у Юлии появился первый ребенок, дочь Тина. Для музыканта это уже второй ребенок: сын Сэм родился в отношениях с Айза-Лилуна Хамзатовна.

Фото публикации: соц. сети Юлии Королевой yuliyakorolevaa.