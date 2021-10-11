Массовые протесты в Польше на фоне опасений выхода из ЕС





В четверг верховный суд Польши постановил, что ключевые статьи закона ЕС «несовместимы» с конституцией.

Как говорят организаторы, акции протеста прошли более чем в 100 городах, и около 100 000 человек собрались в столице, Варшаве.

Решение суда фактически отклонило основной принцип, согласно которому право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки выступил в защиту постановления. «У нас такие же права, как и у других стран. Мы хотим, чтобы эти права соблюдались», - написал он в Facebook после принятия решения.

Однако он также настаивал на том, что “место Польши есть и будет в европейской семье наций”, и его партия заявила, что у нее нет планов относительно того, что некоторые называют «полекситом».

В демонстрациях приняли участие оппозиционные политики, активисты и артисты.

На митинге в столице Дональд Туск, бывший президент Европейского совета, а ныне лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа», призвал людей «защищать европейскую Польшу».

Ванда Трачик-Ставска, 94-летний ветеран Варшавского восстания против нацистской немецкой оккупации в 1944 году, выступила на одном мероприятии.

«Это наша Европа, и никто нас не заберет», - сказала она.

Лидеры ЕС раскритиковали решение Конституционного суда Польши в четверг. Это решение является последним в эскалации споров между ЕС и Польшей.



