SUP-прогулки и их особенности: самые популярные маршруты

Сап-доска – простая вещь для водных прогулок. Она очень просто управляется, каких-то особых навыков для нее не требуется. На ней можно не только стоять, но и, к примеру, лежать и плыть. Сегодня доступны разные экскурсии и прогулки. В Петербурге можно проплыть по Лахтинскому заливу и Неве, разным другим местам. В Ленинградской области также выбирают прогулки на сапах https://www.vpoxod.ru/types/sup-surfing , привлекательна для всех желающих река Вуокса.

В Подмосковье тоже можно поплавать – на реке Клязьма, желающим отдохнуть в Тверской области можно порекомендовать Селигер . Можно на сапе прокатиться и в Крыму. Большинство предлагаемых маршрутов – простые, участвовать в прогулках могут все желающие.

SUP-прогулка по Лахтинскому разливу

Подходит тем, кто хочет выбраться на природу, но при этом оставаться рядом с городом. Все требуемое оборудование предоставляется на месте. С людьми по маршруту движется инструктор, который даст новичкам полезные советы. Один из участков тянется вдоль Юнтоловского природоохранного заказника. Берега здесь нравятся бобрам – в процессе движения можно увидеть разные хатки и запруды. Также в заказнике гнездятся десятки видов птиц. Еще с Лахтинского разлива можно увидеть Лахта-центр – самый северный небоскреб на планете. Хороший выбор для тех, кто хочет увидеть красоту питерских закатов.

Прогулка на сапах по озеру Донцо и реке Оредеж

Сначала туристы едут до озера Донцо. По приезде получают снаряжение и проходят инструктаж по технике безопасности. Когда все будут нормально держаться на сап-досках – ждет неспешная прогулка по озеру. После прогулки по озеру туристы высаживаются на берег, оттуда их путь лежит к церкви с колоннами. Теперь ждет река Оредеж – красивая, приятно удивляющая изумрудными водорослями и величественными берегами. Там получится расслабиться, посмотреть на местные пейзажи, насладиться покоем и тишиной.

SUP-прогулка вокруг Измайловского острова

Тем, кому хотелось оценить sup-серфинг, не покидая пределов столицы, рекомендуется именно этот маршрут. Путешествие начинается с инструктажа, затем следует прогулка. На сапах перемещаться удобно, издалека получится увидеть башни Измайловского Кремля. Можно осмотреть ворота, которые остались от царской усадьбы, там же есть возможность увидеть и разные памятники архитектуры – Мостовую башню и собор Покрова Пресвятой Богородицы. Для прогулки необходимо иметь при себе только удобные одежду и обувь.

