SUP-прогулки и их особенности: самые популярные маршруты
07.08.2022 14:55 / Спорт / Прочли: 851 человек
Если вы хотите отправиться на интересную прогулку, стоит выбрать маршрут на SUP-досках.
Сап-доска – простая вещь для водных прогулок. Она очень просто управляется, каких-то особых навыков для нее не требуется. На ней можно не только стоять, но и, к примеру, лежать и плыть. Сегодня доступны разные экскурсии и прогулки. В Петербурге можно проплыть по Лахтинскому заливу и Неве, разным другим местам. В Ленинградской области также выбирают прогулки на сапах https://www.vpoxod.ru/types/sup-surfing, привлекательна для всех желающих река Вуокса.
В Подмосковье тоже можно поплавать – на реке Клязьма, желающим отдохнуть в Тверской области можно порекомендовать Селигер . Можно на сапе прокатиться и в Крыму. Большинство предлагаемых маршрутов – простые, участвовать в прогулках могут все желающие.
SUP-прогулка по Лахтинскому разливу
Подходит тем, кто хочет выбраться на природу, но при этом оставаться рядом с городом. Все требуемое оборудование предоставляется на месте. С людьми по маршруту движется инструктор, который даст новичкам полезные советы. Один из участков тянется вдоль Юнтоловского природоохранного заказника. Берега здесь нравятся бобрам – в процессе движения можно увидеть разные хатки и запруды. Также в заказнике гнездятся десятки видов птиц. Еще с Лахтинского разлива можно увидеть Лахта-центр – самый северный небоскреб на планете. Хороший выбор для тех, кто хочет увидеть красоту питерских закатов.
Прогулка на сапах по озеру Донцо и реке Оредеж
Сначала туристы едут до озера Донцо. По приезде получают снаряжение и проходят инструктаж по технике безопасности. Когда все будут нормально держаться на сап-досках – ждет неспешная прогулка по озеру. После прогулки по озеру туристы высаживаются на берег, оттуда их путь лежит к церкви с колоннами. Теперь ждет река Оредеж – красивая, приятно удивляющая изумрудными водорослями и величественными берегами. Там получится расслабиться, посмотреть на местные пейзажи, насладиться покоем и тишиной.
SUP-прогулка вокруг Измайловского острова
Тем, кому хотелось оценить sup-серфинг, не покидая пределов столицы, рекомендуется именно этот маршрут. Путешествие начинается с инструктажа, затем следует прогулка. На сапах перемещаться удобно, издалека получится увидеть башни Измайловского Кремля. Можно осмотреть ворота, которые остались от царской усадьбы, там же есть возможность увидеть и разные памятники архитектуры – Мостовую башню и собор Покрова Пресвятой Богородицы. Для прогулки необходимо иметь при себе только удобные одежду и обувь.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Как в кризис реагировать на изменение курса валют и инфляцию
02.09.2022 20:08 / ЭкономикаФинансовые менеджеры должны сфокусироваться на собственном бизнесе во время начинающегося кризиса. Внимательно...
Агата Муцениеце откровенно рассказала про отношения с бывшей свекровью
02.09.2022 19:32 / Шоу-бизнесРасставание с Павлом Прилучным для Агаты Муцениеце стало еще тем испытанием: публичные выяснения отношений, об...
Стабилизаторы напряжения для домашней техники
02.09.2022 16:32 / ИнтернетВ бытовых условиях такой прибор крайне полезен, так как обеспечивает стабильное питание практически всем без и...
Дочь Валерия Меладзе в первый день осени вышла замуж
01.09.2022 20:29 / Шоу-бизнесЕще в мае месяце дочь Валерия Меладзе Софико призналась, что помолвлена со своим молодым человеком. А сегодня,...
Дети Аллы Пугачевой были замечены на линейке элитной гимназии
01.09.2022 20:07 / Шоу-бизнесНезадолго до начала нового учебного года Алла Борисовна вернулась в Россию после шести месяцев пребывания спер...
Кристина Асмус оштрафована за высказывания с критикой в адрес армии РФ
31.08.2022 16:34 / ПроисшествияНа российскую актрису, звезду сериала «Интерны» Кристину Асмус был составлен административный протокол о право...
Лина Арифулина высказалась относительно артисток Дайнеко и Дубцову
30.08.2022 18:13 / Шоу-бизнесНа протяжении пяти сезонов шоу «Фабрика звезд» Лина Арифулина в составе целой команды специалистов, а именно х...
Первый муж Гоар Аветисян высмеял ее курсы похудания
29.08.2022 18:49 / Шоу-бизнесБьюти-блогер, мастер профессионального make-up Гоар Аветисян длительный период шла к заветной отметке на весах...
Подробности изнасилования 7-летней девочки в Курильске
28.08.2022 21:30 / ПроисшествияСтрашная трагедия произошла в Курильске, на острове Итуруп Сахалинской области. Девушка обманула и увела 7-лет...
Штукатурная машина: разновидности и использование
27.08.2022 14:27 / ОбществоСовременные строительные технологии позволяют механизировать работы, которые прежде выполнялись только вручную...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар