Анна Заворотнюк высказалась, почему не поздравила публично Петра Чернышева
07.02.2022 22:58 / Шоу-бизнес / Прочли: 121 человек
Вчера, 6 февраля фигуристу Петру Чернышеву исполнилось 51 год. Его коллеги посвятили множество поздравлений в честь такого события, а вот дочь Анастасии Заворотнюк, по всей видимости, не захотела публично поздравлять Петра Чернышева, нынешнего мужа её матери.
Сегодня поклонники задавали девушке много вопросов, почему она не поздравила фигуриста с днём рождения. Подписчики в сети интернет, скорее всего, ожидали от Анны Заворотнюк трогательного поздравление с таким событием в своём блоге, однако его так и не было. Некоторые считают, что актриса не захотела публично поздравить мужа матери из-за того, что она не желает выставлять публике на показ свою жизнь.
Анна Заворотнюк резко ответила на вопрос гостя её сторис в Instagram. Тот поинтересовался, почему 26-летняя актриса не поздравила фигуриста с днём рождения. В ответ она ответила: «А почему должна была?». Некоторые посчитали это слишком грубым ответом, поэтому наезды хейтеров с бестактными вопросами участились.
Актриса также рассказала, почему введёт закрытый образ жизни. Она делится, что совместные фото с матерью не опубликует, так как не видит в этом никакого смысла. Она не понимает, почему совершенно незнакомые ей люди задают такие вопросы, что их даже не хочется озвучивать вслух. Она тогда чувствует себя своего рода "обезьянкой в клетке", но, как она сама говорит, её жизнь – не цирк. Была бы её воля, она бы абсолютно всё хранила в себе, да и вообще хотела б стать невидимкой.
Напомним, что уже больше 3-х лет мать 26-летней Анны, Анастасия Заворотнюк тяжело больна - у нее диагностировали рак головного мозга. Анна Заворотнюк очень переживала за состояние здоровья матери да так, что вскоре ей самой пришлось обратиться за моральной помощью к психологу.
«Я научилась принимать удары судьбы… Когда-нибудь я расскажу эту историю точно. Я безмерно благодарна тем людям, которые вытащили меня буквально с дна. Если в вашей жизни есть такие люди, то вам очень повезло», - поделилась Анна Заворотнюк.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
У эстрадного певца Александра Серова родился внук
08.02.2022 20:02 / Шоу-бизнесДочь популярного эстрадного артиста Александра Серова сообщила замечательную новость о том, что она вновь стал...
В 2022 году Тигран Салибеков заявил о разрыве отношений с супругой
08.02.2022 17:23 / Шоу-бизнесТигран Салибеков рассказал о том, что он так и не смог восстановить прежние дружественные отношения с его жено...
Мама сестер Бузовых откровенно рассказала о давнем конфликте двух родных сестер
07.02.2022 21:46 / Шоу-бизнесО серьезном разладе в отношениях между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовой ходят множество разных слухов, ...
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней, даже не смотря на проживание той в дворце
06.02.2022 18:27 / Шоу-бизнесСтанислав Садальский нашел новую причину для того, чтобы в мире шоу-бизнеса разразился очередной громкий сканд...
Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на инцидент с опубликованными фото ее больной раком матери
06.02.2022 17:56 / ИнтернетУже почти три года актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется со страшным диаг...
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 2-й день рождения дочери Евы
05.02.2022 21:00 / ИнтернетСегодня, 5 февраля счастливые родители троих совместных детей Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечали вт...
Мать расчлененной девушки Ксении Сапожковой до сих пор не может говорить
05.02.2022 20:35 / КриминалНесколько дней назад общественность узнала о жутких подробностях смерти «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой....
Мария Голубкина не на шутку заволновалась о жизни и здоровье Ксении Собчак
05.02.2022 20:02 / ОбществоК огромному количеству недоброжелателей журналистки и телеведущей Ксении Собчак, похоже, присоединилась и актр...
Мерьем Узерли посетила закрытую вечеринку в столице
05.02.2022 19:10 / ОбществоПосле кинопроката турецкого сериала «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли обрела невероятную популярность. ...
Диана Арбенина показала свои старые фото на последних неделях беременности
04.02.2022 22:44 / ИнтернетРоссийский музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отмечает важный для неё день ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар