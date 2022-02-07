Анна Заворотнюк высказалась, почему не поздравила публично Петра Чернышева

Сегодня поклонники задавали девушке много вопросов, почему она не поздравила фигуриста с днём рождения. Подписчики в сети интернет, скорее всего, ожидали от Анны Заворотнюк трогательного поздравление с таким событием в своём блоге, однако его так и не было. Некоторые считают, что актриса не захотела публично поздравить мужа матери из-за того, что она не желает выставлять публике на показ свою жизнь.





Анна Заворотнюк резко ответила на вопрос гостя её сторис в Instagram. Тот поинтересовался, почему 26-летняя актриса не поздравила фигуриста с днём рождения. В ответ она ответила: «А почему должна была?». Некоторые посчитали это слишком грубым ответом, поэтому наезды хейтеров с бестактными вопросами участились.





Актриса также рассказала, почему введёт закрытый образ жизни. Она делится, что совместные фото с матерью не опубликует, так как не видит в этом никакого смысла. Она не понимает, почему совершенно незнакомые ей люди задают такие вопросы, что их даже не хочется озвучивать вслух. Она тогда чувствует себя своего рода "обезьянкой в клетке", но, как она сама говорит, её жизнь – не цирк. Была бы её воля, она бы абсолютно всё хранила в себе, да и вообще хотела б стать невидимкой.





Напомним, что уже больше 3-х лет мать 26-летней Анны, Анастасия Заворотнюк тяжело больна - у нее диагностировали рак головного мозга. Анна Заворотнюк очень переживала за состояние здоровья матери да так, что вскоре ей самой пришлось обратиться за моральной помощью к психологу.

«Я научилась принимать удары судьбы… Когда-нибудь я расскажу эту историю точно. Я безмерно благодарна тем людям, которые вытащили меня буквально с дна. Если в вашей жизни есть такие люди, то вам очень повезло», - поделилась Анна Заворотнюк.