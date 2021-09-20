Evergrande стал уже «слишком велик, чтобы потерпеть неудачу»?





Мэтти Бекинк из EIU считает так: «Мы думаем, что вместо того, чтобы рисковать нарушить цепочки поставок и рассердить домовладельцев, правительство найдет способ обеспечить выживание основного бизнеса Evergrande».

Однако другие не уверены.

В сообщении в китайском приложении чата и платформе социальных сетей WeChat влиятельный главный редактор финансируемой государством газеты Global Times Ху Сицзинь сказал, что Evergrande не следует полагаться на государственную помощь и вместо этого необходимо спасти себя.

Это также согласуется с целью Пекина обуздать корпоративный долг, а это означает, что столь значительная финансовая помощь может рассматриваться как плохой пример.