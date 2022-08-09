Сергей Зверев удивил публику своим подростковым образом
09.08.2022 16:46 / Шоу-бизнес / Прочли: 948 человек
59-летний Сергей Зверев выставил свои фото в плавках и удивил общество своим подтянутым телом. Он недавно отправился в Сочи, где ожидаемо завладел всеобщим вниманием на городских приморских пляжах. Артист пожаловался, что отдыхающие не спускают с него глаз, но в то же время похвастался своей подтянутой фигурой.
В морском городе Сочи Сергей Зверев решил воссоединить приятное – отдых на пляже под палящим солнцем, и полезное – рабочая миссия. Её стилист выполняет превосходно – Зверев принимает участие в сьёмках телешоу и посещает светские мероприятия, а вот сполна насладиться приятным отдыхом после работы у артиста не выходит. Мол, отдыхающие на пляже не дают ему покоя и делают попытки запечатлеть блондина на пляже.
«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и поссать. А мне остается единственный вариант: смотреть с балкона, как они отдыхают. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?», - пожаловался на свой рабочий отдых Сергей Зверев.
Артист подтвердил свои слова прикрепленным видео, где действительно наблюдал за бассейном на балконе, находясь лишь в плавках. Поклонники его творчества поддержали его и признались, что при возможности тоже бы не отказались сфотографировать суперзвезду на свои телефоны.
«Ну а как не обратить внимания на суперзвезду? Сергей, вы прекрасны!»; «Вы же сами как-то сказали, гламур особенно в сложное время для страны необходим. Вы им необходимы»; «Хотим больше таких видео...», - прокомментировали подписчики.
К слову, Сергея Зверева, хоть и находясь в рабочей командировке, больше переполняют позитивные эмоции, а не негативные. Ведь только недавно он жаловался на санкции, которые задели и его личный бизнес.
«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, насколько я знаю, у всех коллег такая ситуация. У дизайнеров тоже. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не стоит. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего не делаю», - поделился своими мыслями Сергей Зверев.
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