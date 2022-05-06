Ольга Бузова сделала ремонт и подготовилась к будущему материнству
06.05.2022 17:51 / Шоу-бизнес / Прочли: 1174 человек
Ольга Бузова рассталась с блогером Давой еще в начале прошлого года и находится в статусе холостячки все это время, но это совершенно не мешает ей готовиться к семейной жизни, а также материнству. Певица обустраивает жилье, чтобы там было комфортно не только супругам, но и будущему малышу.
Ольга Бузова уже третий год занимается ремонтом в квартире. Он уже обошелся в колоссальные 120 миллионов рублей. По признанию самой блондинки, отделка жилой площади обошлась намного дороже, чем стоимость самой недвижимости.
Как объясняет сама артистка тратится так много и уделяет буквально каждой детали в доме она не просто так! В данной квартире она планирует жить с мужем и детьми, в жилище даже предусмотрено отдельное рабочее место для избранника.
Завидная невеста в интервью для программы «Звездный отбор» призналась, что даже продумала вопрос увеличения пространства в своей спальне, чтобы поставить там люльку, когда появится малыш. Даже никогда не принимающая ванну она ее поставила для того, чтобы в будущем купать ребенка.
При этом 36-летняя Ольга Бузова призналась, что сейчас не находится в состоянии беременности, да и того самого единственного и неповторимого она еще не нашла! Призналась, что ее окружают лишь многочисленные поклонники, но она не теряет надежд и встретить мужчину, который привнесет в ее жизнь сказку.
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