Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками после пропажи в горах
15.08.2022 20:34 / Шоу-бизнес / Прочли: 2987 человек
Последние несколько дней певица и телеведущая Ольга Бузова заставила поклонникам изрядно попереживать за нее. Так, она не выходила связь с подписчиками в социальной сети несколько дней, тревогу забили близкие и друзья, только вот оказывается она просто решила отдохнуть в тишине и спокойствии без лишних свидетелей.
36-летняя блондинка исчезла из радаров подписчиков еще в прошлый четверг, а вышла на связь лишь сегодня днем в понедельник.
Поп-певица опубликовала короткое видео, на котором она находится в окружении красивых жеребцов высоко в горах. Артистка решила оставить лишь красивый танец фанатам, а вот причины своего длительного отсутствия не стала разглашать, равно как и подробности своего проведенного уединенного времени.
«Мои хорошие, я вернулась. У меня все великолепно! Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю», — написала Ольга Бузова.
В последнее время Ольга Бузова поражает своих фанатов появившейся таинственностью и закрытостью. Ранее ведь она была более откровенна и делилась любыми, порой даже столь сокровенными подробностями личной и интимной жизни. Конечно, после сторис с отметкой буквально каждого своего шага пропажа из социальных сетей на несколько дней – просто нонсенс! О пропаже не ведал даже пиар-менеджер Ольги Бузовой – Антон Бо, который пытался дозвониться своей подопечной, но безрезультатно.
Такое затишье в социальной сети не смогло пройти бесследно для поклонников, они то и дело придумывали различные варианты причин ее отсутствия! Вначале появилась версия, что возможно так специально было задумано перед реализацией какого-то нового проекта или сингла, но сегодня такого не произошло. Позже фанаты подумали, что это связано с изменениями в ее личной жизни, мол встречалась со своим бойфрендом, каким-то влиятельным и богатым бизнесменом. Были и третьи версии – Ольга Бузова просто устала от массированных летних нагрузок в виде съемок клипов, шоу и реализации различных проектов, идей. Мол, певица просто решила пропасть на несколько дней и устроить себе релакс.
Действительно, Ольга Бузова работает не покладая рук. Так, совсем недавно она представила публике новое музыкальное шоу, которое по достоинству оценил даже Филипп Киркоров. После этого артистка улетела в ЮАР для продолжения работы над проектом «Звезды в Африке», там начнется подготовка нового очередного сезона проекта.
После приезда с Африки Ольга Бузова поехала на фестиваль. Так творческая работа артистки продолжается уже последние несколько лет, даже проблемы со здоровьем она решает в максимально сжатые сроки, порой даже не заканчивая необходимые процедуры и схему лечения.
Несмотря на достаточно загруженный график Ольга Бузова предусматривает в своих ближайших планах стать семейным человеком и обзавестись детьми, акцентируя на том, что затягивать с этим ей бы не хотелось совершенно.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Как в кризис реагировать на изменение курса валют и инфляцию
02.09.2022 20:08 / ЭкономикаФинансовые менеджеры должны сфокусироваться на собственном бизнесе во время начинающегося кризиса. Внимательно...
Агата Муцениеце откровенно рассказала про отношения с бывшей свекровью
02.09.2022 19:32 / Шоу-бизнесРасставание с Павлом Прилучным для Агаты Муцениеце стало еще тем испытанием: публичные выяснения отношений, об...
Стабилизаторы напряжения для домашней техники
02.09.2022 16:32 / ИнтернетВ бытовых условиях такой прибор крайне полезен, так как обеспечивает стабильное питание практически всем без и...
Дочь Валерия Меладзе в первый день осени вышла замуж
01.09.2022 20:29 / Шоу-бизнесЕще в мае месяце дочь Валерия Меладзе Софико призналась, что помолвлена со своим молодым человеком. А сегодня,...
Дети Аллы Пугачевой были замечены на линейке элитной гимназии
01.09.2022 20:07 / Шоу-бизнесНезадолго до начала нового учебного года Алла Борисовна вернулась в Россию после шести месяцев пребывания спер...
Кристина Асмус оштрафована за высказывания с критикой в адрес армии РФ
31.08.2022 16:34 / ПроисшествияНа российскую актрису, звезду сериала «Интерны» Кристину Асмус был составлен административный протокол о право...
Лина Арифулина высказалась относительно артисток Дайнеко и Дубцову
30.08.2022 18:13 / Шоу-бизнесНа протяжении пяти сезонов шоу «Фабрика звезд» Лина Арифулина в составе целой команды специалистов, а именно х...
Первый муж Гоар Аветисян высмеял ее курсы похудания
29.08.2022 18:49 / Шоу-бизнесБьюти-блогер, мастер профессионального make-up Гоар Аветисян длительный период шла к заветной отметке на весах...
Подробности изнасилования 7-летней девочки в Курильске
28.08.2022 21:30 / ПроисшествияСтрашная трагедия произошла в Курильске, на острове Итуруп Сахалинской области. Девушка обманула и увела 7-лет...
Штукатурная машина: разновидности и использование
27.08.2022 14:27 / ОбществоСовременные строительные технологии позволяют механизировать работы, которые прежде выполнялись только вручную...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар