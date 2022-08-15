Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками после пропажи в горах

36-летняя блондинка исчезла из радаров подписчиков еще в прошлый четверг, а вышла на связь лишь сегодня днем в понедельник.





Поп-певица опубликовала короткое видео, на котором она находится в окружении красивых жеребцов высоко в горах. Артистка решила оставить лишь красивый танец фанатам, а вот причины своего длительного отсутствия не стала разглашать, равно как и подробности своего проведенного уединенного времени.





«Мои хорошие, я вернулась. У меня все великолепно! Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю», — написала Ольга Бузова.





В последнее время Ольга Бузова поражает своих фанатов появившейся таинственностью и закрытостью. Ранее ведь она была более откровенна и делилась любыми, порой даже столь сокровенными подробностями личной и интимной жизни. Конечно, после сторис с отметкой буквально каждого своего шага пропажа из социальных сетей на несколько дней – просто нонсенс! О пропаже не ведал даже пиар-менеджер Ольги Бузовой – Антон Бо, который пытался дозвониться своей подопечной, но безрезультатно.





Такое затишье в социальной сети не смогло пройти бесследно для поклонников, они то и дело придумывали различные варианты причин ее отсутствия! Вначале появилась версия, что возможно так специально было задумано перед реализацией какого-то нового проекта или сингла, но сегодня такого не произошло. Позже фанаты подумали, что это связано с изменениями в ее личной жизни, мол встречалась со своим бойфрендом, каким-то влиятельным и богатым бизнесменом. Были и третьи версии – Ольга Бузова просто устала от массированных летних нагрузок в виде съемок клипов, шоу и реализации различных проектов, идей. Мол, певица просто решила пропасть на несколько дней и устроить себе релакс.





Действительно, Ольга Бузова работает не покладая рук. Так, совсем недавно она представила публике новое музыкальное шоу, которое по достоинству оценил даже Филипп Киркоров. После этого артистка улетела в ЮАР для продолжения работы над проектом «Звезды в Африке», там начнется подготовка нового очередного сезона проекта.





После приезда с Африки Ольга Бузова поехала на фестиваль. Так творческая работа артистки продолжается уже последние несколько лет, даже проблемы со здоровьем она решает в максимально сжатые сроки, порой даже не заканчивая необходимые процедуры и схему лечения.





Несмотря на достаточно загруженный график Ольга Бузова предусматривает в своих ближайших планах стать семейным человеком и обзавестись детьми, акцентируя на том, что затягивать с этим ей бы не хотелось совершенно.