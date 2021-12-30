Жена Дмитрия Шепелева показала фотографии всех троих детей
30.12.2021 21:56 / Шоу-бизнес / Прочли: 584 человек
Дмитрий Шепелев вновь стал отцом еще весной, в марте 2021 года. Супруга Екатерина Тулупова родила от популярного радио- и телеведущего сына, которого назвали Тихоном. Это первый общий ребенок пары, от предыдущих отношений у Екатерины растет дочь Лада, а у Дмитрия Шепелева – сын Платон от ныне покойной певицы и актрисы Жанны Фриске.
Завершить и сделать некие итоги уходящего года 38-летняя Екатерина Тулупова решила, поделившись с подписчиками любительскими фотографиями, а также снимками, которые сделали старшие детки Платон и Лада.
«Платон начинает мастерски фотографировать, а Лада – мастерски позировать!», - подписала Екатерина Тулупова.
Супруга Дмитрия Шепелева не могла не вспомнить и о периоде, когда вновь стала мамой:
«Мои будни после выписки из роддома проходили под девизом: ешь, спи, корми».
В публикацию она включила фотографию малышка, которого кормит грудью. Накануне рождения сына Тихона 26 марта Екатерина отправилась на концерт, даже не подозревая, что уже утром будет находится в клинике с новорожденным малышом в руках.
О принятии старшими детьми нового члена семьи Екатерина Тулупова рассказала так:
«Мы проговаривали, что старшим детям не обязательно любить и нянчится, однако мы будем очень рады, если вы его полюбите и проявите терпение», - поделился шоумен.
«И сейчас мы очень рады, какие теплые отношения сложились у Лады и Платона с Тихоном. Платон нежно гладит по голове и целует младшего брата, а Лада попросила еще одного ребенка, но мы пока промолчали на этот счет!», - заключил Шепелев.
Старший сын Дмитрия Шепелева родился в браке Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, которая умерла от рака, когда Платону было два года. До сих пор телеведущий ведет судебные тяжбы с родственниками певицы, а также выясняют отношения то по поводу имущества, то относительно внука.
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