Жена Дмитрия Шепелева показала фотографии всех троих детей

Завершить и сделать некие итоги уходящего года 38-летняя Екатерина Тулупова решила, поделившись с подписчиками любительскими фотографиями, а также снимками, которые сделали старшие детки Платон и Лада.

«Платон начинает мастерски фотографировать, а Лада – мастерски позировать!», - подписала Екатерина Тулупова.

Супруга Дмитрия Шепелева не могла не вспомнить и о периоде, когда вновь стала мамой:

«Мои будни после выписки из роддома проходили под девизом: ешь, спи, корми».

В публикацию она включила фотографию малышка, которого кормит грудью. Накануне рождения сына Тихона 26 марта Екатерина отправилась на концерт, даже не подозревая, что уже утром будет находится в клинике с новорожденным малышом в руках.

О принятии старшими детьми нового члена семьи Екатерина Тулупова рассказала так:

«Мы проговаривали, что старшим детям не обязательно любить и нянчится, однако мы будем очень рады, если вы его полюбите и проявите терпение», - поделился шоумен.

«И сейчас мы очень рады, какие теплые отношения сложились у Лады и Платона с Тихоном. Платон нежно гладит по голове и целует младшего брата, а Лада попросила еще одного ребенка, но мы пока промолчали на этот счет!», - заключил Шепелев.

Старший сын Дмитрия Шепелева родился в браке Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, которая умерла от рака, когда Платону было два года. До сих пор телеведущий ведет судебные тяжбы с родственниками певицы, а также выясняют отношения то по поводу имущества, то относительно внука.