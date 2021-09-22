Сцены в аэропорту Гаити: прибывают депортированные мигранты





Во вторник мигранты в аэропорту Порт-о-Пренса бросились обратно к самолету, на котором прилетели, в то время как другие забросали самолет ботинками.





В минувшие выходные США начали вылет мигрантов из приграничного города Техаса, в который в последние недели наблюдался приток.





Около 13 000 потенциальных иммигрантов собрались под мостом, соединяющим Дель-Рио в Техасе и Сьюдад-Акунья в Мексике.





В аэропорту Туссен-Лувертюр царил хаос, когда один человек попытался пересесть на борт самолета. Экипаж самолета вовремя поспешил закрыть двери самолета.



