Роза Сябитова стала бабушкой
09.08.2022 21:08 / Происшествия / Прочли: 867 человек
Телеведущая Роза Сябитова на днях стала бабушкой и наслаждается всеми прелестями нового статуса. Знаменитая сваха нашла свободное время в своем плотном графике, чтобы помочь своей дочери, которая пережила достаточно сложные роды.
За судьбой дочери Ксении следили все подписчики Сябитовой, ведь она делилась всеми подробностями течения беременности, а также где и как будет рожать дочь.
Роза Сябитова призналась, что в их семье давно существует негласное правило, чтобы «потакать» всем прихотям беременной женщины. Также ведущая шоу «Давай поженимся» призналась, что дочь проявила себя как настоящий боец, весь период вынашивания малыша ее мучал токсикоз, а вот роды прошли достаточно хорошо.
«Меня жутко тошнило, я семь недель не вставала с кровати и почти ничего не ела. Любое поднятие головы приводило меня в полнейший ужас. Роды были неожиданными, у меня раньше времени отошли воды, но я даже этого не поняла, подумала, что непроизвольное мочеиспускание, как бывает у беременных. А уже утром поняла, что роды, так как вода продолжала выходить», — признает Ксения.
В момент начала родовой деятельности мамы рядом не оказалось, но был брат, который и отвез Ксению в роддом. При первичном осмотре врач подтвердил, что действительно началась родовая деятельность и в срочном порядке начали оформлять женщину. К сожалению, дальше начались проблемы:
«Схватки долгое время не начинались, головка малышки не опускалась, и чтобы не навредить ни ребенку ни мне, было решено делать кесарево сечение. Можно сказать, что я отделалась малой болью, сама не рожала и не мучилась так, как моя соседка по операционному боксу — она рожала 19 часов», — говорит дочь Сябитовой.
Молодая мама, как только увидела малышку и взяла на руки, сразу же подумала о втором ребенке. По признанию семейной пары, в планах на будущее у них как минимум завести пятерых детей, а там как Бог даст!
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