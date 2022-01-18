В автомобильной аварии погибла жена футболиста Олега Данченко
18.01.2022 14:10 / Происшествия / Прочли: 871 человек
На выходных в автомобильной катастрофе погибла жена бывшего игрока футбольного клуба «Рубин» Олега Данченко. Олег и Виктория поженились лишь полтора года назад. Родные и близкие, а также пользователи Сети интернет выражают слова соболезнования и поддержки спортсмену и его близким.
27-летний Олег Данченко пока никак не прокомментировал страшное ДТП, а вот мама уже написала в социальной сети:
«Доченька, как мне жить без тебя? Я осталась одна…», - написала убитая горем мать несколько дней спустя.
Пользователи в Сети интернет старались всеми силами поддержать маму погибшей Аллу Лычко:
«То, что случилось просто ужасно!», «Крепитесь, Аллочка! Викуля - чудесный человек, ангел, вечная ей память!», «Очень тяжело, когда умирают родители, но, когда умирают дети – это просто невыносимо! Держись, моя дорогая, сил тебе!»
Напомним, 14 января в пятницу Виктория Данченко погибла на трассе Киев-Одесса. В автомобиль марки «Mercedes», летевший на большой скорости, влетел другой автомобиль марки Kia Cerato. Благодаря последней публикации в сети Instagram девушку удалось опознать по спортивному костюму, в котором она была также одета. Машину сильно смяло, чтобы вытащить тело погибшей понадобилась специальная техника, чтобы срезать крышу автомобиля и деблокировать тело девушки.
После новости о страшной автокатастрофе в сети начали распространяться слухи о том, что Виктория часто любила публиковать видео, на которых она ездила в авто с превышением скорости и снимала это все в Instagram.
На своей странице в социальной сети Instagram Виктория Данченко также часто публиковала посты, посвященные любимому супругу:
«Сегодня ровно год, как мы стали мужем и женой. И я бы без раздумий вышла за тебя замуж еще миллион раз. Люблю, мой родной!»
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Леонида Куравлева похоронили рядом с женой, без которой он так и не смог научиться жить!
01.02.2022 17:37 / ПроисшествияАктер Леонид Куравлев умер на прошлых выходных, а сегодня его отпевали в Центральной клинической больнице. Пос...
Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы
30.01.2022 22:14 / Шоу-бизнесОтца Марата Башарова не стало в августе 2021 года. Об этом стало известно ему по телефонному звонку от брата. ...
Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?
30.01.2022 21:43 / ФинансыСовсем недавно стало известно про смерть актера Леонида Куравлева. Последний месяц здоровье артиста сильно бес...
Скончался народный артист Леонид Куравлев
30.01.2022 21:10 / ПроисшествияПоследние годы жизни актер Леонид Куравлев прожил достаточно затворнической жизнью: не выходил на публику, не ...
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук откровенно рассказала о взглядах на жизнь, деньги
30.01.2022 20:50 / ФинансыПредпринимательница, основательница и генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук который го...
Мама восьмерняшек Надя Сулеман отметила 13-й день рождения своих детей
30.01.2022 20:15 / В миреВосьмерняшкам Нади Сулеман из знаменитой «Октомамы» сейчас 13 лет, и они выглядят такими взрослыми на недавно ...
Муж Гоар Аветисян назвал причину своего ухода от знаменитой жены
29.01.2022 22:58 / Шоу-бизнесНесколько месяцев назад знаменитая визажистка и блогер Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Сергеем. У п...
Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера
29.01.2022 22:20 / ПроисшествияНеделю назад в СМИ появились печальные новости о том, что популярный советский и российский актер Арнис Лицити...
Хлои Кардашьян отреагировала на похождения в клубе Тристана Томпсона
27.01.2022 21:12 / В миреХлоя Кардашьян соблазнительно позировала в своей машине на новых фотографиях и упомянула «предательство», кото...
Елена Блиновская выставила прейскурант за просмотр своих историй в Инстаграм
27.01.2022 20:59 / ИнтернетБлогер Елена Блиновская вновь удивила своих поклонников. Отныне она решила, что будет подготавливать платный к...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар