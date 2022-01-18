В автомобильной аварии погибла жена футболиста Олега Данченко

27-летний Олег Данченко пока никак не прокомментировал страшное ДТП, а вот мама уже написала в социальной сети:

«Доченька, как мне жить без тебя? Я осталась одна…», - написала убитая горем мать несколько дней спустя.

Пользователи в Сети интернет старались всеми силами поддержать маму погибшей Аллу Лычко:

«То, что случилось просто ужасно!», «Крепитесь, Аллочка! Викуля - чудесный человек, ангел, вечная ей память!», «Очень тяжело, когда умирают родители, но, когда умирают дети – это просто невыносимо! Держись, моя дорогая, сил тебе!»

Напомним, 14 января в пятницу Виктория Данченко погибла на трассе Киев-Одесса. В автомобиль марки «Mercedes», летевший на большой скорости, влетел другой автомобиль марки Kia Cerato. Благодаря последней публикации в сети Instagram девушку удалось опознать по спортивному костюму, в котором она была также одета. Машину сильно смяло, чтобы вытащить тело погибшей понадобилась специальная техника, чтобы срезать крышу автомобиля и деблокировать тело девушки.

После новости о страшной автокатастрофе в сети начали распространяться слухи о том, что Виктория часто любила публиковать видео, на которых она ездила в авто с превышением скорости и снимала это все в Instagram.

На своей странице в социальной сети Instagram Виктория Данченко также часто публиковала посты, посвященные любимому супругу:

«Сегодня ровно год, как мы стали мужем и женой. И я бы без раздумий вышла за тебя замуж еще миллион раз. Люблю, мой родной!»