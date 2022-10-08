Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне отзывают иск о разводе
08.10.2022 20:25 / Происшествия / Прочли: 1828 человек
Очаровательная пара выглядела безумно влюбленной, когда они собирались провести досуг во время романтической прогулки на Манхэттене, всего через несколько недель после расставания.
Отсутствие второй половины должно сделать сердце более любящим! Буквально через несколько недель после расставания и подачи документов на развод на стол — после 25 лет совместной жизни – Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин снова выглядели безумно влюбленными во время романтической прогулки на Манхэттене в пятницу, 7 октября. Пара недавно помирилась и, не теряя времени, снова наслаждалась обществом друг друга. Одетые в шикарные наряды для свидания в «Большом яблоке», бывшая супермодель сладко поцеловала номинированного на «Оскар» актера в щеку.
Чуть больше недели назад Сильвестр и Дженнифер впервые были замечены вместе с тех пор, как снова сошлись. Сильвестр и Дженнифер, казалось, были в приподнятом настроении и болтали на скамейке в Калабасасе, а актер звезда фильма «Рокки» положил руки на ногу своей жены.
Теперь, когда пара снова вместе, Слай сожалеет о том, что скрыл свои татуировки Дженнифер, об этом заявил источник изданию HollywoodLife.
«Как и у всех пар, у них есть свои проблемы, но он никогда не ожидал, что она зайдет так далеко, и когда он узнал, он очень эмоционально отреагировал, удалив ее татуировки», — объяснил инсайдер.
«Сейчас он жалеет об этом и говорит о том, чтобы сделать новую татуировку в ее честь. Он определенно полностью вернулся и клянется убедиться, что между ними никогда больше не будет такого отклонения от курса».
Второй источник сообщил HollywoodLife о том, что три дочери Сильвестра и Дженнифер (26-летняя София, 4-летняя Систин и 20-летняя Скарлет) «очень счастливы», что их родители решили выстоять это испытание в семейной жизни. Инсайдер также сообщил, что пара планирует сохранить в тайне причину, по которой Дженнифер впервые подала на развод, хотя «любовь существует», и они работают с «терпением и пониманием» над устранением проблем.
В августе Дженнифер подала на развод с Сильвестром во Флориде после 25 лет брака. В судебных документах Дженнифер заявила, что отношения были «безвозвратно разорваны», и обвинила Слая в «перемещении активов из семейных фондов». В то время представитель Сильвестра давал заявление, в котором говорилось:
«Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем эти личные вопросы».
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