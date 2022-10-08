Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне отзывают иск о разводе

Отсутствие второй половины должно сделать сердце более любящим! Буквально через несколько недель после расставания и подачи документов на развод на стол — после 25 лет совместной жизни – Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин снова выглядели безумно влюбленными во время романтической прогулки на Манхэттене в пятницу, 7 октября. Пара недавно помирилась и, не теряя времени, снова наслаждалась обществом друг друга. Одетые в шикарные наряды для свидания в «Большом яблоке», бывшая супермодель сладко поцеловала номинированного на «Оскар» актера в щеку.





Чуть больше недели назад Сильвестр и Дженнифер впервые были замечены вместе с тех пор, как снова сошлись. Сильвестр и Дженнифер, казалось, были в приподнятом настроении и болтали на скамейке в Калабасасе, а актер звезда фильма «Рокки» положил руки на ногу своей жены.

Теперь, когда пара снова вместе, Слай сожалеет о том, что скрыл свои татуировки Дженнифер, об этом заявил источник изданию HollywoodLife.





«Как и у всех пар, у них есть свои проблемы, но он никогда не ожидал, что она зайдет так далеко, и когда он узнал, он очень эмоционально отреагировал, удалив ее татуировки», — объяснил инсайдер.





«Сейчас он жалеет об этом и говорит о том, чтобы сделать новую татуировку в ее честь. Он определенно полностью вернулся и клянется убедиться, что между ними никогда больше не будет такого отклонения от курса».





Второй источник сообщил HollywoodLife о том, что три дочери Сильвестра и Дженнифер (26-летняя София, 4-летняя Систин и 20-летняя Скарлет) «очень счастливы», что их родители решили выстоять это испытание в семейной жизни. Инсайдер также сообщил, что пара планирует сохранить в тайне причину, по которой Дженнифер впервые подала на развод, хотя «любовь существует», и они работают с «терпением и пониманием» над устранением проблем.





В августе Дженнифер подала на развод с Сильвестром во Флориде после 25 лет брака. В судебных документах Дженнифер заявила, что отношения были «безвозвратно разорваны», и обвинила Слая в «перемещении активов из семейных фондов». В то время представитель Сильвестра давал заявление, в котором говорилось:

«Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем эти личные вопросы».