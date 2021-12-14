Парень Илоны Новоселовой подозревается в совершении тяжкого преступления

Согласно информации криминолога, Галины Запорожцевой, Илона выпала из окна и приземлилась спиной, что говорит и возможной версии, что ее вытолкнули из окна.

«Согласно информации соседей, в этот день из квартиры Илоны были слышны ссоры и крики. Но, это не приняли во внимание следствие», - отмечает эксперт.

Так же считает и наставница Илоны – Ирина Богданова. В день смерти в квартире находился парень Илоны Новоселовой – Артем Бесов. Женщина уверяет, что парень подсыпал девушке психотропные препараты, а также причастен к похищению девушки в 2013 году.

Ирина Богданова рассказала о своем последнем разговоре с Илоной. Та ей сообщила о том, что собирается обратиться в полицию. Мол, после пользования гаджетом Артемом нашла в компьютере оставшийся запрос в поисковике: «Как убить человека без последствий».

Сам Артем отбрасывает все обвинения в причастности к смерти Илоны.

«Она резко вскочила с дивана и сказала, что ей нужно защититься и обезопасить себя, необходимо срочно вызвать 3 силы. Илона ушла в свою комнату и там провела около часа. Потом она вернулась радостная с известием о том, что умрет в 72 года. Тихо и быстро», - рассказал происходящее за последние сутки в квартире.

№На следующий день мы проснулись, позавтракали и она пошла в магазин. Купила пива и после выпитого с ней начало твориться что-то странное. Я тогда снимал с подоконника ее неоднократно», - подытожил Артем.

К сожалению, трагедии было не избежать. Илона Новоселова погибла в возрасте 29 лет. Парень спешно кремировал тело и развеял прах в Абхазии. Хотя близкие Илоны сообщали, что она всегда хотела быть погребенной рядом с матерью на Новодевичьем кладбище. Эту версию подтвердила Дарья Дунаева.

На шоу «На самом деле», транслирующийся на Первом канале, Артем Бесов согласился пройти полиграф. Во время прохождения проверки его спросили: «Было ли такое, что вы столкнули Илону из окна?» Отрицательный ответ оказался правдой.