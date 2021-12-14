Парень Илоны Новоселовой подозревается в совершении тяжкого преступления
14.12.2021 21:15 / Криминал / Прочли: 487 человек
Телезвезда Илона Новоселова погибла четыре года назад, выпав из окна собственной квартиры. Звезда, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» вывалилась после ссоры со своим бойфрендом. Тогда тот случай правоохранительные органы посчитали, как совершение суицида, но родные и близкие считают, что к смерти девушки руку приложил и ее сожитель.
Согласно информации криминолога, Галины Запорожцевой, Илона выпала из окна и приземлилась спиной, что говорит и возможной версии, что ее вытолкнули из окна.
«Согласно информации соседей, в этот день из квартиры Илоны были слышны ссоры и крики. Но, это не приняли во внимание следствие», - отмечает эксперт.
Так же считает и наставница Илоны – Ирина Богданова. В день смерти в квартире находился парень Илоны Новоселовой – Артем Бесов. Женщина уверяет, что парень подсыпал девушке психотропные препараты, а также причастен к похищению девушки в 2013 году.
Ирина Богданова рассказала о своем последнем разговоре с Илоной. Та ей сообщила о том, что собирается обратиться в полицию. Мол, после пользования гаджетом Артемом нашла в компьютере оставшийся запрос в поисковике: «Как убить человека без последствий».
Сам Артем отбрасывает все обвинения в причастности к смерти Илоны.
«Она резко вскочила с дивана и сказала, что ей нужно защититься и обезопасить себя, необходимо срочно вызвать 3 силы. Илона ушла в свою комнату и там провела около часа. Потом она вернулась радостная с известием о том, что умрет в 72 года. Тихо и быстро», - рассказал происходящее за последние сутки в квартире.
№На следующий день мы проснулись, позавтракали и она пошла в магазин. Купила пива и после выпитого с ней начало твориться что-то странное. Я тогда снимал с подоконника ее неоднократно», - подытожил Артем.
К сожалению, трагедии было не избежать. Илона Новоселова погибла в возрасте 29 лет. Парень спешно кремировал тело и развеял прах в Абхазии. Хотя близкие Илоны сообщали, что она всегда хотела быть погребенной рядом с матерью на Новодевичьем кладбище. Эту версию подтвердила Дарья Дунаева.
На шоу «На самом деле», транслирующийся на Первом канале, Артем Бесов согласился пройти полиграф. Во время прохождения проверки его спросили: «Было ли такое, что вы столкнули Илону из окна?» Отрицательный ответ оказался правдой.
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