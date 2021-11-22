Кения откажет в услугах непривитым людям

На данный момент вакцинировано менее 10% населения.

Кения поставила цель вакцинировать 10 миллионов человек к концу декабря.

Начиная со вторника, вакцинироваться Pfizer смогут молодые люди старше 15 лет.

Кенийцам также потребуется подтверждение вакцинации, чтобы посещать государственные учреждения для получения образования, иммиграционной службы, налоговых и других услуг.

Министр здравоохранения Мутахи Кагве заявил, что непривитым людям будет запрещено пользоваться общественным транспортом, местными авиалиниями и поездами.

Правительство Кении планирует ввести в следующем месяце директиву, запрещающую гражданам, не вакцинированным против Covid, получать государственные услуги.

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