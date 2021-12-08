Земфира проиграла в суде Евгению Гришковцу, который назвал ее наркоманкой

Драматург Евгений Гришковец и вовсе резко высказался по данному поводу. Он не только раскритиковал новые композиции артистки, но негативно высказался в адрес самой исполнительницы:





«Человек позволяет вытянуть из себя весь свой наркотический эгоизм, все свои наркотические кошмары и выложить это на блюдечке всем тем людям, которые ждали 8 лет от нее хоть каких-то творческих плодов работы. Она наркоманка и это наркоманские песни», - сетовал Евгений Гришковец.





Певица всерьез оскорбилась такими обвинениями и подала иск в суд на своего обидчика еще весной. В своем иске певица Земфира требовала 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный вред своими высказываниями, зацепив честь и достоинство артистки.

Сегодня стало известно об отклонении судебного иска Земфиры.

45-летняя артистка также просила Останкинский районный суд города Москвы обязать Евгения Гришковца компенсировать затраты Земфиры на юриста по данному делу. Певица настаивала на защите своей чести, достоинства, а также, чтобы ролик с интервью Евгения Валерьевича был удален.

Новый альбом певицы Земфиры «Бордерлайн» поделил поклонников в своих мнениях о новом творчестве: одни посчитали хиты гениальными после 8 лет творческой тишины, а другие сошлись на том, что песни мрачные и довольно депрессивные.