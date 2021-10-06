Дара Куигли: ирландский министр приносит извинения семье за утечку данных с камер видеонаблюдения
06.10.2021 18:54 / Общество / Прочли: 1626 человек
Министр юстиции Ирландии извинился перед семьей женщины, покончившей с собой вскоре после того, как ее обнаженные фото опубликовал в сети сотрудник Гарды (ирландской полиции).
Дара Куигли, которой было 36 лет, умерла в апреле 2017 года, всего через несколько дней после того, как запись с камер видеонаблюдения загружена в Интернет. За пять дней до смерти ее засняли, как она гуляет по улице Дублина обнаженной и в подавленном состоянии.
Министр Хизер Хамфрис заявила, что совместное использование камер видеонаблюдения «абсолютно неприемлемо».
«Я действительно хочу сказать, что очень сожалею о том, что произошло, этого не должно было случиться», - сказала Хамфрис.
Глава сил, комиссар Гарда Дрю Харрис, также принес извинения за «неприемлемое злоупотребление доверием» одним из своих офицеров, который с тех пор подал в отставку.
Смерть Куигли стала предметом расследования на этой неделе, и коронерский суд Типперэри заслушал подробности утечки информации с камер видеонаблюдения и последующего расследования, проведенного полицейским сторожевым псом.
Журналистка и блогер имела проблемы с психическим здоровьем и наркозависимостью. Она находилась в уязвимом состоянии, когда была арестована на Харкорт-стрит в Дублине 7 апреля 2017 года.
Сотрудник Гарда, мужчина, получил копию видеозаписи с камер видеонаблюдения и поделился ею в социальных сетях, где ее просмотрели около 125 000 раз, прежде чем ее удалили.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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