Дара Куигли: ирландский министр приносит извинения семье за утечку данных с камер видеонаблюдения





Дара Куигли, которой было 36 лет, умерла в апреле 2017 года, всего через несколько дней после того, как запись с камер видеонаблюдения загружена в Интернет. За пять дней до смерти ее засняли, как она гуляет по улице Дублина обнаженной и в подавленном состоянии.





Министр Хизер Хамфрис заявила, что совместное использование камер видеонаблюдения «абсолютно неприемлемо».





«Я действительно хочу сказать, что очень сожалею о том, что произошло, этого не должно было случиться», - сказала Хамфрис.





Глава сил, комиссар Гарда Дрю Харрис, также принес извинения за «неприемлемое злоупотребление доверием» одним из своих офицеров, который с тех пор подал в отставку.





Смерть Куигли стала предметом расследования на этой неделе, и коронерский суд Типперэри заслушал подробности утечки информации с камер видеонаблюдения и последующего расследования, проведенного полицейским сторожевым псом.

Журналистка и блогер имела проблемы с психическим здоровьем и наркозависимостью. Она находилась в уязвимом состоянии, когда была арестована на Харкорт-стрит в Дублине 7 апреля 2017 года.





Сотрудник Гарда, мужчина, получил копию видеозаписи с камер видеонаблюдения и поделился ею в социальных сетях, где ее просмотрели около 125 000 раз, прежде чем ее удалили.



