Новый «Холостяк» Александр Гранков обсудил девушек-участниц проекта
03.02.2022 16:54 / Шоу-бизнес / Прочли: 450 человек
В сети стало известно имя первого нового участника шоу «Холостяк» — это Александр Гранков. За него будут бороться девушки-участницы телешоу. Холостяк заявил – теперь шоу будет проходить по-другому, не так, как с Тимати.
27-летний Александр Гранков в своем первом интервью для ведущего проекта Михаила Белянина поведал много интересного. Звёзды телепроекта обсудили сьёмки шоу, почему бизнесмен не ведет более открытую жизнь на виду у общественности и как относился к девушкам в проекте.
Стало известно, что бизнесмен Александр Гранков – это фермер. Он владеет конюшней в Подмосковье. Огорода с овощами и фруктами нет, зато есть живность. Фермер высказался: «Мне понравилось, что все пишут про фермера. Прекрасный статус! Называйте меня так, как вам захочется, главное, что хорошим словом. Ферма является больше названием, чем реальностью. Много кроликов есть, целых 20 штук. Никого из животных не продаём, не едим, живём для себя».
Поэтому будущей хозяйке придётся нелегко не только с бизнесменом Александром, но и с фермой бизнесмена. К слову, сам 27-летний фермер довольно скромный и обаятельный парень. Сам он говорил, что в первый день так распереживался, что и вовсе забыл всё, что ему тогда говорили девушки. Потом было смешно и интересно, как они говорили: «Ну помнишь? Я ведь говорила», а потом показывали кадры со стороны.
27-летнего бизнесмена привлекают честные и искренние девушки, которые умеют себя преподнести. Он смотрит на умение будущей девушки, на её талант, поэтому его привлекают талантливые пассии.
К слову, фермер Александр Гранков не смотрел предыдущие сезоны телешоу «Холостяк». Его друзья заставили посмотреть хоть парочку серий с Тимати, чтобы составить хотя бы впечатление об этом шоу. Он высказался: «Прикольно, конечно. Смотрел или первую, или вторую серию, но я уже говорил – подобный формат, когда девушки борются за парня, ему не по душе. Мне было всегда противоестественно от этого, хорошо, что формат сменили».
Про новый формат: в новом сезоне будет два холостяка, и теперь не только холостяк, но и девушки-участницы проекта будут выбирать их. Что будет дальше – сможем узнать скоро на ТНТ.
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