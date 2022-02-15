Самочувствие Валерия Николаева, который сейчас пребывает в психиатрической больнице
15.02.2022 14:58 / Происшествия / Прочли: 481 человек
Перед тем, как попасть в клинику актер Валерий Николаев попал в СИЗО, где он проявил свое агрессивное поведение. Как передают СМИ, на Николаева нападали сокамерники и якобы даже обливали кипятком.
После такой информации многие издательства сообщили и том, что Валерия Николаева будут госпитализировать в ожоговый центр, у которого диагностировали 40% поражения кожных покровов. Но позже вспыли совершенно другие подробности происходящего.
Оказалось, что 56-летний актер, звезда сериала «День рождения буржуя» неадекватно себя вел, поэтому пришлось его срочно доставить в психиатрическую лечебницу. По приезду в лечебницу звездного пациента осмотрели общественные наблюдатели и вынесли свой вердикт:
«Есть несколько ссадин, царапин на руке, в районе запястий, а также покраснение в области левого века. Но на ожоги это совершенно не похоже!», - отметили представители общественной комиссии.
Один из источников рассказал, что Николаев пробудет в лечебнице еще несколько дней до момента стабилизации его состояния здоровья.
После новостей о госпитализации в психиатрическую лечебницу Валерия Николаева актриса Эвелина Бледанс прокомментировала данную ситуацию. Она вспомнила моменты, когда она работала вместе с актером и замечала за ним странное поведение:
«Никогда не забуду, как он сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Тогда он ворвался на сцену и вел себя абсолютно, как неадекватный человек», - призналась позже Эвелина.
Но самый неприятный случай произошел во время работы над ее шоу «Человек-невидимка». Тогда Валерия Николаева позвали продюсера, о чем позже сильно пожалели. Тогда актер всем хамил, ругался и не стеснялся пить алкоголь.
«Он грубил, пил и делал все, что ему вздумается, на остальных ему было наплевать! Тем не менее, мне все равно его очень жаль, хоть я и сталкивалась с ним не в самые приятные моменты. Однако я стараюсь не фокусироваться на старых обидах, не фокусироваться на них!», - добавила Эвелина Бледанс.
Актриса выразила надежду, что врачи выявят болезнь, откроют глаза Валерию на проблему и помогут ему справиться с этим.
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