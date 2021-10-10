Абдул Кадир Хан: умер отец пакистанской ядерной бомбы

Доктор Хан был провозглашен национальным героем за превращение своей страны в первую в мире исламскую ядерную державу. Но он также был известен тем, что занимался контрабандой ядерных секретов в государства, включая Северную Корею и Иран. Премьер-министр Имран Хан заявил, что Пакистан потерял «национальный символ». «Наша нация любила его за [благодаря] его решающему вкладу в превращение нас в государство, обладающее ядерным оружием», - написал премьер-министр в Твиттере. Известный как А.К. Хан, ученый сыграл важную роль в создании первого в Пакистане завода по обогащению урана в Кахуте недалеко от Исламабада. К 1998 году в стране были проведены первые ядерные испытания.





