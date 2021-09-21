Китай скоро испытает ядерный реактор на ториевом топливе
21.09.2021 22:31 / Наука / Прочли: 1152 человек
Ученые всего мира с нетерпением ждут начала испытаний в Китае экспериментального ядерного реактора, использующего торий в качестве топлива. Если эксперимент окажется успешным, то это поможет Китаю достичь целей по защите климата и подтолкнуть развитие собственной экономики. К тому же Китай является первой страной, в которой есть шанс коммерциализировать эту технологию.
«Если бы мне разрешили, я бы полетел туда первым самолетом, - заявил Саймон Миддлбург, специалист по ядерным материалам из Университета Бангора в Великобритании. - Мы узнаем очень много нового».
А интересоваться есть чем. Хотя китайский проект, судя по словам специалистов, повторяет экспериментальный жидкосолевых ядерный реактор с 60-х годов американской Ок-Риджской национальной лаборатории, впоследствии закрыт, китайцы привнесли в разработку очень и очень много нового. Фактически проект возрожден на совершенно новом уровне, хотя по вряд ли стало меньше.
Опытный жидкосолевых китайский реактор будет вырабатывать всего 2 МВт тепловой энергии (а электрической еще меньше), но он станет испытательной площадкой для изучения материалов, сред и радиоактивности на всех этапах работы реактора. Это будет обкатка технологий, которые, в случае успеха, значительно продвинут Китай в сторону энергетической независимости и углеродистой нейтральности.
Тория гораздо больше на Земле, чем урана. Лет через 100-150 урана на Земле почти не останется, а тория будет все еще очень много. Для эксплуатации нового вида топлива заниматься им надо начинать уже сейчас. К тому же торий в Китае сегодня производится в значительных объемах как отходы производства при добыче редкоземельных материалов.
Экспериментальный ториевый реактор построен в Вувее, на окраине пустыни Гоби, как отрапортовал правительство провинции Ганьсу, где все это происходит. Этот тип реактора не использует воду в качестве основного теплоносителя и идеальный для размещения в пустынных районах. Реактор сдан в эксплуатацию несколько недель назад и готовится к запуску в ближайшие недели или даже дни.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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