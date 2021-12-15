Перед новым 2022 годом Григорий Лепс зашел в запой, специалисты уже помогают

Стало известно о том, что после первой госпитализации артист остался в больнице еще несколько дней. Там он проявлял неадекватное поведение и довольно буйно себя вел. В связи с этим пришлось вызывать специалистов в области психиатрии, которые назначили курс сильнодействующих препаратов, а также рекомендовали пройти лечение в специализированной лечебнице.

Рекомендации врачей исполнитель песни «Рюмка водки на столе» проигнорировал и даже не думал выполнять назначение. Уже через день ему стало хуже, в больницу он поступал вместе с охраной, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации инсайдера, он прошлую ночь провел в больнице, все время пытаясь сбежать и покинуть больничные стены. На следующий день, днем его уже таки отпустили.





Тем не менее, директор артиста настаивает на своей версии о том, что он все это время находится в своем загородном доме, мол ему сделали врачи необходимые манипуляции и он приходит в себя.

Немного спустя вышел на связь и сам Григорий Лепс:

«Вас неправильно информируют…Вам врут!», - сказал Лепс и показал при этом пейзаж из своего загородного дома.

Напомним, сейчас идет бракоразводный процесс Григория Лепса с женой, вместе они прожили 20 лет и воспитывают 3 детей. Сообщается, что пара расстается мирно без скандальных разделов имущества и выяснений отношений.