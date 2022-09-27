Гвинет Пэлтроу полностью оголилась на свое 50-летие
27.09.2022 21:07 / В мире / Прочли: 1214 человек
Гвинет Пэлтроу выглядела очень сексуально, когда позировала полностью обнаженной, покрытой золотой краской, чтобы отпраздновать свое 50-летие.
Гвинет Пэлтроу всегда шокирует фанатов, что бы она ни делала, и это именно то, что она сделала на свое 50-летие. День рождения Гвинет 27 сентября, и, чтобы отпраздновать это, она разместила фотосессию полностью обнаженной на своем веб-сайте Goop. На фотографиях Гвинет была полностью обнажена, а половина ее тела была окрашена в золотой металлик.
Для фотосессии Гвинет полностью разделась догола и покрыла тело золотой краской. На фотографиях Гвинет прикрыла руками свои интимные места, при этом силуэт ее тела был выставлен на всеобщее обозрение. Ее светлые волосы были зачесаны назад и выпрямлены, половина осталась светлой, а другая половина была выкрашена в золотой цвет.
Гвинет рассказала на своей интернет-странице Goop о фотосессии:
«Все, что я знаю, это то, что они красят меня в золото и что я должна быть голой».
Она продолжила:
«Я чувствую себя так хорошо, когда мне исполнилось 50, и это о том, чтобы выразить то чувство энергии и оптимизма, которое я испытываю. Это больше о женском взгляде и просто о чувстве веселья».
Между тем, Goop разместил фотографии со съемок на странице в Instagram, подписав фотографии: «Есть костюмы на день рождения, а есть *костюмы на день рождения*. С 50-летием, GP».
Перед съемкой знаменитый визажист Лотти рассказала, что она сделала, чтобы подготовить Гвинет: «Я собиралась рисовать золото Гвинет Пэлтроу, поэтому мне нужно было убедиться, что кожа на ее лице и теле очень, очень увлажнена». Гвинет весело ответила: «Я никогда не чувствовала себя такой увлажненной».
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