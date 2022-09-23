Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова празднует 18-летие дочери

Юлия Волкова посвятила дочери Виктории длинный и трогательный пост в сети интернет на своей личной странице:





«Любовь моя! Викуля, любимая девочка, мой первенец. Я не верю, что тебе сегодня 18. С днем рождения, моя принцесса! Самое главное — будь здорова, будь счастлива. Пусть все твои цели, планы и мечты воплотятся в жизнь. Побед во всех начинаниях. У тебя замечательные друзья и подруги, тебя обожают учителя, тобой восхищаются окружающие, говорят кучу комплиментов в твой адрес. Горжусь тобой. Ты супердобрая, отзывчивая, чуткая, супернастоящая, гордая, воспитанная!





Веселая, озорная, смешная и просто классная. С тобой всегда уютно, тепло. Ты моя самая лучшая. Сохрани все это в себе и иди смело и гордо вперед, покоряя вершины. У тебя все получится, я знаю и верю в тебя. Я очень-очень-очень люблю тебя и всегда буду рядом. Спасибо Богу, что выбрала меня. Я самая счастливая мама на свете. Все остальное скажу вечером!» — отметила 37-летняя исполнительница в личном блоге.





Напомним, что Юлия Волкова воспитывает двоих детей – сына и дочь. Виктория родилась от телохранителя Павла Сидорова, 14-летний сын Самир родился от отношений Юлии Волковой с бизнесменом Парвизом Ясиновым. На период отношений Юлия и Парвиза он был женат на певице Маше Вебер. К слову, позже певица благодарила Волкову за то, что увела у нее мужа. Только после этого она смогла якобы переосмыслить жизнь, накопить мудрости, вернуться на сцену, иначе смотреть на отношения и выстраивать доверительные отношения в целом!