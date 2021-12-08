Клара Новикова: откровенно о тонкостях записи шоу Comedy Club
08.12.2021 14:01 / Шоу-бизнес / Прочли: 551 человек
Звезда развлекательного шоу «Аншлаг» Клара Новикова с легкостью может рассмешить поклонников своими монологами. Зал всегда легко воспринимает шутки 74-летней Клары Борисовны. Говорят, что с легкостью может обойти даже самого современного и популярного комика в стиле стендап. Сама же Клара Новикова скептически относится к юмору молодых юмористов, а также шоу, в которых те принимают участие.
Клара Новикова призналась, что ее не один раз приглашали поучаствовать на шоу Comedy Club, но она каждый раз отказывала. Дело в том, что артистка считает юмор на данной передаче довольно примитивным, который не вызывает эмоций даже у полюбившийся публике выступающего героя.
«В зале сидеть было интересно, а вот участвовать не очень. Все равно это съемка, если шутка провалилась и была неинтересная сценка – ее вырезают или вставляют записанный смех. А когда такое происходит, я-то вижу, что тут они не дотянули, а тут вообще это никуда не годится, не проходит. Но, все равно лепят эти аплодисменты, этот искусственный ажиотаж и смех», - высказала свое мнение артистка.
Артистку возмущает, что сейчас повсеместно делается монтаж.
«Если раньше не смеялись, то и на экране все так оставляли. А сейчас делают так, что прям умирают в кадре от разрывающегося смеха. Сижу и думаю в этот момент: они что умерли, вот я бы не умерла от такого юмора!», - возмутилась Новикова.
Сама же юмориста до сих пор зажигает своим искрометным, драйвовым и импровизационным юмором. Клара Новикова призналась, что очень любит выступать не со сцены, а прямо в зале, общаясь со зрителями.
«Выходишь и думаешь: ну что сказать? А потом, как будто драйвовое существо из тебя выходит и получается невероятное кайфовое выступление. Но, не всегда так получается, все еще зависит от человека в зале, с которым начинаешь дискуссию. Бывает, что выходят очень смешные истории, которые повторяя уже не такие смешные, как непосредственно в зале», - призналась Клара Новикова на шоу в YouTube «Скажи Гордеевой».
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