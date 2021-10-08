На Эвересте установили самую высокогорную метеостанцию в мире





Кроме этого, исследователи провели комплексную работу по изучению экосистемы Эвереста, чтобы понять, как на них влияет глобальное изменение климата.





В начале 2019 Национальное географическое общество запустило проект Perpetual Planet Extreme Expeditions, в рамках которого планируется провести серию исследовательских экспедиций. Задача каждой заключается в исследовании последствий изменения климата в горах, тропических лесах и океанах. Ранее (апрель месяц) стартовала первая экспедиция на Эверест. В ней приняли участие 30 специалистов из 8 стран, включая 17 исследователей из Непала.



