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С 2016 года Канада оспаривает приказ о компенсации детям коренных народов

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С 2016 года Канада оспаривает приказ о компенсации детям коренных народов

22.11.2021 11:08 / В мире / Прочли: 403 человек

Канада заявляет, что будет обжаловать решение суда о выплате миллиардов долларов в качестве компенсации детям из числа коренных народов, прошедшим через систему социальной защиты детей.


В прошлом месяце суд высшей инстанции оставил в силе постановление 2016 года о том, что правительство недостаточно финансировало услуги коренных народов по сравнению с услугами для детей некоренного происхождения.
Он приказал выплатить 40 000 канадских долларов (31 350 долларов США; 23 340 фунтов стерлингов https://artdaily.com/news/141333/Possibility-for-Americans-to-Take-Out-Instant-Loans-for-Bad-Credit) каждому ребенку, находящемуся в системе социального обеспечения после 2006 года.
Этот случай стал источником напряженности между активистами кампании и правительством.
Правительство заявило, что не возражает против компенсации, но у него есть вопросы относительно юрисдикции приказа и того, как должны быть разделены деньги.
В заявлении в пятницу министры и официальные лица заявили, что они подали «защитную апелляцию» в связи с приближением крайнего срока, но приостановят судебный процесс до встречи всех сторон до декабря. В заявлении добавлено, что они будут стремиться урегулировать этот вопрос вне суда.
Участники кампании призвали правительство премьер-министра Джастина Трюдо не обжаловать решение.

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