С 2016 года Канада оспаривает приказ о компенсации детям коренных народов





В прошлом месяце суд высшей инстанции оставил в силе постановление 2016 года о том, что правительство недостаточно финансировало услуги коренных народов по сравнению с услугами для детей некоренного происхождения.

Он приказал выплатить 40 000 канадских долларов (31 350 долларов США; 23 340 фунтов стерлингов https://artdaily.com/news/141333/Possibility-for-Americans-to-Take-Out-Instant-Loans-for-Bad-Credit ) каждому ребенку, находящемуся в системе социального обеспечения после 2006 года.

Этот случай стал источником напряженности между активистами кампании и правительством.

Правительство заявило, что не возражает против компенсации, но у него есть вопросы относительно юрисдикции приказа и того, как должны быть разделены деньги.

В заявлении в пятницу министры и официальные лица заявили, что они подали «защитную апелляцию» в связи с приближением крайнего срока, но приостановят судебный процесс до встречи всех сторон до декабря. В заявлении добавлено, что они будут стремиться урегулировать этот вопрос вне суда.

Участники кампании призвали правительство премьер-министра Джастина Трюдо не обжаловать решение.



