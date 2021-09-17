Переходы для мигрантов: более 400 человек пересекли Ла-Манш за три дня





В среду переправу совершили 85 человек, в четверг - 222, в пятницу - 174 человека.

Французские власти не позволили 267 людям пересечь границу на девяти лодках за тот же период, проинформировал общественность представитель Министерства внутренних дел.

В этом году более 15 100 человек прибыли в Великобританию на небольших лодках.

В 2020 году переход прошли около 8400 человек, что в четыре раза больше, чем в 2019 году.

Дэн О'Махони сказал: «Этот неприемлемый рост числа опасных переходов вызван преступными группировками и всплеском нелегальной миграции по всей Европе.

«Ла-Манш - один из самых опасных и загруженных судоходных путей в мире. Многие мигранты приезжают из самых бедных и хаотичных частей мира, и многие просят убежища, как только их заберут британские власти».



