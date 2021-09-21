Рекордное отставание грузовых судов в портах Калифорнии





В понедельник около 65 контейнеровозов стояли в очереди у портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, Калифорния, которые обрабатывают почти половину всех грузовых контейнеров, прибывающих в страну.

Это связано с растущим спросом на импорт, поскольку экономика США вновь открылась.

Американские розничные торговцы и производители поспешили разместить заказы и пополнить свои запасы, но глобальная система доставки не успевает за ними.

В сочетании с перебоями в работе Covid это вызвало нехватку всего: от детских игрушек и древесины до новой одежды и корма для домашних животных. Это также привело к росту потребительских цен.





Вместе Лос-Анджелес и Лонг-Бич являются основными морскими воротами в США, особенно для импорта из Китая.





Некоторые грузовые суда отклонены из-за отставания, однако близлежащие порты, такие как Окленд, не в состоянии справиться с объемом торговли.





Сбои в доставке могут продлиться до Рождества.





Глава порта Лос-Анджелеса Джин Серока на прошлой неделе предупредил о «значительном объеме» торговли, «ожидающем нас в этом году и в 2022 году».





«Мы продолжаем отслеживать множество перемен, сбои происходят на каждом этапе цепочки поставок», - добавил он.





Объем грузов в порту Лос-Анджелеса вырос на 30% в этом году по сравнению со всем 2020 годом. В субботу рекордные 73 судна застряли за пределами порта - почти вдвое больше, чем в прошлом месяце.



