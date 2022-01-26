В 2022 году Мадонна хочет воссоздать знаменитый поцелуй с Бритни Спирс

63-летняя Мадонна надеется, что в будущем ее ждет совместное турне с 40 -летней Бритни Спирс! Поп-звезда, исполнительница хита «Material Girl» поделилась, что хотела бы выступить с Бритни в ближайшем будущем, что даст им прекрасную возможность еще раз поцеловаться, как они это сделали на сцене MTV Video Music Awards 2003 года. Мадонна рассказала о своем желании во время короткой прямой трансляции в Instagram в среду, 26 января.

После нескольких минут обсуждения названий своего будущего биографического фильма королева поп-музыки получила несколько вопросов от поклонников о ее музыке и гастрольных планах. Поклонники спросили, собирается ли она когда-нибудь отправиться в еще один тур, и Мадонна выразила надежду сделать это с певицей, исполнительницей хита «In The Zone».

«Черт возьми!» — ответила она. «Стадион, детка. Я и Бритни, что насчет этого?»

Хотя она призналась, что не была уверена, что Бритни расстроится, Мадонна полностью осознала, насколько знаковым был первоначальный момент, и что фанаты сойдут с ума, увидев, как пара разделяет еще один поцелуй через 20 лет после того, как они впервые встретились губами на сцене VMA.

«Я не уверенна, что ей это понравится, но это было бы действительно круто. Мы могли бы воспроизвести оригинальный поцелуй», — сказала Мадонна в видео.

Хотя, очевидно, ничего не установлено, не похоже, что Бритни будет против воссоединения со своим соавтором «Я против музыки» для их культового поцелуя. Когда фанат спросил поп-звезду, целовалась ли она когда-нибудь с девушкой во время сеанса вопросов и ответов в Instagram, Бритни ответила улыбкой. «Да, я поцеловала девушку, и ее зовут Мадонна», — сказала она.

Поскольку Бритни была в разгаре своей битвы за опекунство, Мадонна была одной из многих суперзвезд, которые выступали за освобождение Бритни. Она назвала опекунство «нарушением прав человека» и сравнила его с рабством в июльской истории в Instagram. «Верните этой женщине жизнь», — написала она. «Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!»