В 2022 году Мадонна хочет воссоздать знаменитый поцелуй с Бритни Спирс
26.01.2022 21:07 / В мире / Прочли: 430 человек
Поп-звезда, исполнительница хита «Like a Virgin» призналась, что хочет отправиться в путь с недавно освобожденной от опеки Бритни Спирс, что даст им прекрасную возможность воссоздать свой культовый момент VMA.
63-летняя Мадонна надеется, что в будущем ее ждет совместное турне с 40 -летней Бритни Спирс! Поп-звезда, исполнительница хита «Material Girl» поделилась, что хотела бы выступить с Бритни в ближайшем будущем, что даст им прекрасную возможность еще раз поцеловаться, как они это сделали на сцене MTV Video Music Awards 2003 года. Мадонна рассказала о своем желании во время короткой прямой трансляции в Instagram в среду, 26 января.
После нескольких минут обсуждения названий своего будущего биографического фильма королева поп-музыки получила несколько вопросов от поклонников о ее музыке и гастрольных планах. Поклонники спросили, собирается ли она когда-нибудь отправиться в еще один тур, и Мадонна выразила надежду сделать это с певицей, исполнительницей хита «In The Zone».
«Черт возьми!» — ответила она. «Стадион, детка. Я и Бритни, что насчет этого?»
Хотя она призналась, что не была уверена, что Бритни расстроится, Мадонна полностью осознала, насколько знаковым был первоначальный момент, и что фанаты сойдут с ума, увидев, как пара разделяет еще один поцелуй через 20 лет после того, как они впервые встретились губами на сцене VMA.
«Я не уверенна, что ей это понравится, но это было бы действительно круто. Мы могли бы воспроизвести оригинальный поцелуй», — сказала Мадонна в видео.
Хотя, очевидно, ничего не установлено, не похоже, что Бритни будет против воссоединения со своим соавтором «Я против музыки» для их культового поцелуя. Когда фанат спросил поп-звезду, целовалась ли она когда-нибудь с девушкой во время сеанса вопросов и ответов в Instagram, Бритни ответила улыбкой. «Да, я поцеловала девушку, и ее зовут Мадонна», — сказала она.
Поскольку Бритни была в разгаре своей битвы за опекунство, Мадонна была одной из многих суперзвезд, которые выступали за освобождение Бритни. Она назвала опекунство «нарушением прав человека» и сравнила его с рабством в июльской истории в Instagram. «Верните этой женщине жизнь», — написала она. «Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!»
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Леонида Куравлева похоронили рядом с женой, без которой он так и не смог научиться жить!
01.02.2022 17:37 / ПроисшествияАктер Леонид Куравлев умер на прошлых выходных, а сегодня его отпевали в Центральной клинической больнице. Пос...
Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы
30.01.2022 22:14 / Шоу-бизнесОтца Марата Башарова не стало в августе 2021 года. Об этом стало известно ему по телефонному звонку от брата. ...
Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?
30.01.2022 21:43 / ФинансыСовсем недавно стало известно про смерть актера Леонида Куравлева. Последний месяц здоровье артиста сильно бес...
Скончался народный артист Леонид Куравлев
30.01.2022 21:10 / ПроисшествияПоследние годы жизни актер Леонид Куравлев прожил достаточно затворнической жизнью: не выходил на публику, не ...
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук откровенно рассказала о взглядах на жизнь, деньги
30.01.2022 20:50 / ФинансыПредпринимательница, основательница и генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук который го...
Мама восьмерняшек Надя Сулеман отметила 13-й день рождения своих детей
30.01.2022 20:15 / В миреВосьмерняшкам Нади Сулеман из знаменитой «Октомамы» сейчас 13 лет, и они выглядят такими взрослыми на недавно ...
Муж Гоар Аветисян назвал причину своего ухода от знаменитой жены
29.01.2022 22:58 / Шоу-бизнесНесколько месяцев назад знаменитая визажистка и блогер Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Сергеем. У п...
Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера
29.01.2022 22:20 / ПроисшествияНеделю назад в СМИ появились печальные новости о том, что популярный советский и российский актер Арнис Лицити...
Хлои Кардашьян отреагировала на похождения в клубе Тристана Томпсона
27.01.2022 21:12 / В миреХлоя Кардашьян соблазнительно позировала в своей машине на новых фотографиях и упомянула «предательство», кото...
Елена Блиновская выставила прейскурант за просмотр своих историй в Инстаграм
27.01.2022 20:59 / ИнтернетБлогер Елена Блиновская вновь удивила своих поклонников. Отныне она решила, что будет подготавливать платный к...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар