Алла Пугачева получила порцию критику за видео с участием сына Гарри

72-летняя певица Алла Пугачева в своем личном Instagram-аккаунте довольно редко делится кадрами из жизни своих детей, зато это часто делает ее муж Максим Галкин. Но не в этот день! Сегодня Примадонна эстрады опубликовала видео ролик, в котором ее сын и дочь Гарри и Лиза усердно ползут по матах и держат в руках кегли, словно солдаты в окопах.





Примадонна подписала ролик лаконично: «Будь готов, всегда готов!»

Дети Пугачевой и Галкина пользуются огромной популярностью среди подписчиков, но на этот раз реакция была бурной и резкой. Актер Евгений Миронов, который тоже воспитывает сына, высказался на этот счет так:

«Жутковато смотрится!»





После этой реплики посыпались комментарии и дискуссии, которых уже было не остановить. Многих возмутило, зачем эта имитация военных действий, зачем приучать ко всему этому детей и к чему цвет этих матов!

Хотя многие в противовес говорили о ином. Мол, вы что раньше никогда не играли в войнушки, в индейцев, в ковбоев. Кто-то писал, мол давным-давно военизированные игры были в порядке вещей, а сейчас все воспринимается обязательно с каким-то смыслом и подтекстом.

Неизвестно, что именно считает по поводу мнения актера Евгения Миронова и всех комментирующих поклонников, которые его поддержали! Алла Борисовна решила не отвечать под комментарием актера, оставив без ответа все реакции фолловеров.