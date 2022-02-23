Алла Пугачева получила порцию критику за видео с участием сына Гарри
23.02.2022 21:29 / Интернет / Прочли: 883 человек
Многие звездные пользователи в сети интернет в этот поздравляют своих возлюбленных с праздником. Многие выставляли подарки напоказ, которые подарили своим мужчинам в честь праздника Дня защиты Отечества. Алла Борисовна Пугачева также решила приобщится к всеобщему течению, а также решила приобщить сына Гарри к флешмобу, показав всем, каким сильным защитником растет ее наследник. Однако реакция была не такой, как ожидалось…
72-летняя певица Алла Пугачева в своем личном Instagram-аккаунте довольно редко делится кадрами из жизни своих детей, зато это часто делает ее муж Максим Галкин. Но не в этот день! Сегодня Примадонна эстрады опубликовала видео ролик, в котором ее сын и дочь Гарри и Лиза усердно ползут по матах и держат в руках кегли, словно солдаты в окопах.
Примадонна подписала ролик лаконично: «Будь готов, всегда готов!»
Дети Пугачевой и Галкина пользуются огромной популярностью среди подписчиков, но на этот раз реакция была бурной и резкой. Актер Евгений Миронов, который тоже воспитывает сына, высказался на этот счет так:
«Жутковато смотрится!»
После этой реплики посыпались комментарии и дискуссии, которых уже было не остановить. Многих возмутило, зачем эта имитация военных действий, зачем приучать ко всему этому детей и к чему цвет этих матов!
Хотя многие в противовес говорили о ином. Мол, вы что раньше никогда не играли в войнушки, в индейцев, в ковбоев. Кто-то писал, мол давным-давно военизированные игры были в порядке вещей, а сейчас все воспринимается обязательно с каким-то смыслом и подтекстом.
Неизвестно, что именно считает по поводу мнения актера Евгения Миронова и всех комментирующих поклонников, которые его поддержали! Алла Борисовна решила не отвечать под комментарием актера, оставив без ответа все реакции фолловеров.
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