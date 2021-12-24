Тимуру Батрутдинову назначили гормоны в борьбе с коронавирусом

На данный момент врачи уверяют, что уже самое страшное позади, жизни артиста уже ничего не угрожает. К сожалению, показатели анализов еще пока оставляют желать лучшего – они далеки от нормы, но степень поражения легких уже значительно снизилась. В процессе продолжающегося лечения Тимуру Батрутдинову назначили гормональную терапию.

Ранее отмечалось о том, что у артиста снизился уровень сатурации в крови до 95%. Специалистов весьма насторожило данное обстоятельство, так как основное осложнение от коронавируса – становится вирусная пневмония.

Первую неделю болезни Тимур Батрутдинов лечился самостоятельно в домашних условиях, когда состояние резко ухудшилось – комик обратился к врачам за помощью.

Последние несколько месяцев комик не выходил на связь з подписчиками, заявлял о том, что хочет побыть сам с собой наедине либо же потратить это время на поиски второй половинки. Тимур до сих пор не женат, но очень хочет обзавестись семьей, мечтает о наследниках.



