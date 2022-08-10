Анастасия Меськова снова в больнице после трагического случая в Турции: подробности происшествия
10.08.2022 17:01 / Происшествия / Прочли: 3132 человек
На днях звезда сериала «Сладкая жизнь» Анастасия Меськова поделилась, что во время отдыха в Турции получила серьёзное повреждение головы, спасая ребёнка, который тонул при купании в бассейне.
После трагического события артистка перебывала некоторое время под присмотром турецких врачей в местной больнице и казалось, что самое страшное осталось позади. Однако по возвращению домой в Москву Меськова вновь оказалась в больнице.
Как выяснилось далее о трагедии, турецкие медики не досмотрели за пациенткой и отнеслись к травме головы «с халатностью». Теперь же Анастасии Меськовой необходимо длительное восстановление после полученых повреждений.
«До Москвы долетели и прямиком в больницу. К сожалению, моя травма оказалась намного тяжелее, чем предположили врачи в Турции. Не досмотрели. Я, конечно, очень огорчена, расстроена, подавлена и растеряна. Устала. Хочу на ручки и домой! Но надо лечиться и восстанавливаться. Я снова в больнице на неделю-другую. Надеюсь, все у меня заживет с минимальными последствиями!», - сообщила о происшествии в Турции 37-летняя звезда сериала «Сладкая жизнь».
«Зрелище было не для слабонервных, но, к счастью, всё не так страшно вышло, как могло быть. И думать если честно больше не могу как оно так могло выйти… Турецкие больницы выглядят вполне прилично, вот только расслабон у персонала…», - продолжила артистка.
Анастасия Меськова также искренне поблагодарила поклонников её творчества за поддержку – они пожелали звезде здоровья и терпения. «Спасибо за ваши добрейшие пожелания! Все читаю! Опережая вопросы, скажу: несколько дней назад на отдыхе в Турции со мной произошел несчастный случай. Я получила серьезную травму головы, спасая ребенка из воды. С ребенком, слава Богу, все в порядке. Берегите себя и близких!», - заключила свой рассказ Меськова.
К слову, артистка воспитывает двух своих детей – сыновья Василий и Савелий от разных избранников Меськовой. С отцом младшего ребёнка, неким бизнесменом по имени Александр, звезда сериала «Сладкая жизнь» рассталась несколько лет назад, однако она предпочла не делиться подробностями расставания и вцелом о личной жизни.
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