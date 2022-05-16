Александр Гордон обвенчался со студенткой

Еще два года назад Александр Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой, с которой прожили вместе шесть лет. За это время у пары родилось двое сыновей: Александр и Федор. На момент свадьбы тогда Александру было 50 лет, а Нозанин 20 ! О причинах развода никто из бывших партнеров не распространяется, но активное участие в воспитании сыновей Гордон принимает.





С момента развода Александр Гордон долго не страдал от одиночества, еще в 2018 году он познакомился с арфисткой Софией Каландадзе, студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Девушка с юности занимается музыкой, участвует во всевозможных конкурсах. Будучи племянницей Бориса Березовского, известного пианиста, она принимала участие в конкурсе в Елабуге на большом фестивале. Там она играла, а Александр читал сонеты. Возможно, именно тогда произошло первое знакомство, встреча и зарождение новых чувств.





Так или иначе, после тайной росписи в одном из ЗАГСов, вчера пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На таинстве присутствовали только самые родные и близкие пары.

Сперва в семье Софии не могли принять такую огромную разницу между влюбленными. Все были в шоке, но спустя какое-то время решили смириться и принять, лишь бы София действительно была счастлива в браке с взрослым и состоятельным Гордоном.





После церемонии венчания пара вместе с гостями отправились отмечать событие в ресторан. Александр Гордон поблагодарил родителей Софии за организацию мероприятия, за то, что они взяли на себя все хлопоты.

Для Александра Гордона это уже пятый брак по счету, у мужчины уже есть двое дочерей и двое сыновей, но это еще не предел, ведь на торжестве он заявил о надежде еще иметь детей.