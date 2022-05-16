Александр Гордон обвенчался со студенткой
16.05.2022 16:59 / Шоу-бизнес / Прочли: 2943 человек
Телеведущий Александр Гордон недолго был в статусе холостяка. Оказывается, что 58-летний Александр женился на 20-летней арфистке Софии Каландадзе еще несколько месяцев назад, а вчера еще и обвенчался. 38-летняя разница в возрасте не помешала создать супружеский тандем.
Еще два года назад Александр Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой, с которой прожили вместе шесть лет. За это время у пары родилось двое сыновей: Александр и Федор. На момент свадьбы тогда Александру было 50 лет, а Нозанин 20 ! О причинах развода никто из бывших партнеров не распространяется, но активное участие в воспитании сыновей Гордон принимает.
С момента развода Александр Гордон долго не страдал от одиночества, еще в 2018 году он познакомился с арфисткой Софией Каландадзе, студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Девушка с юности занимается музыкой, участвует во всевозможных конкурсах. Будучи племянницей Бориса Березовского, известного пианиста, она принимала участие в конкурсе в Елабуге на большом фестивале. Там она играла, а Александр читал сонеты. Возможно, именно тогда произошло первое знакомство, встреча и зарождение новых чувств.
Так или иначе, после тайной росписи в одном из ЗАГСов, вчера пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На таинстве присутствовали только самые родные и близкие пары.
Сперва в семье Софии не могли принять такую огромную разницу между влюбленными. Все были в шоке, но спустя какое-то время решили смириться и принять, лишь бы София действительно была счастлива в браке с взрослым и состоятельным Гордоном.
После церемонии венчания пара вместе с гостями отправились отмечать событие в ресторан. Александр Гордон поблагодарил родителей Софии за организацию мероприятия, за то, что они взяли на себя все хлопоты.
Для Александра Гордона это уже пятый брак по счету, у мужчины уже есть двое дочерей и двое сыновей, но это еще не предел, ведь на торжестве он заявил о надежде еще иметь детей.
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