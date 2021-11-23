Светлана Светличная в реанимации: о ее состоянии родные узнают только от врачей
Еще в конце октября этого года актриса Светлана Светличная позвонила родным и попросила о помощи. Родственники помогли артистке в экстренном порядке добраться до клиники. О состоянии на сегодняшний день рассказали родные.
Внучка Светланы Светличной, Мария Ивашова рассказала о
том, что после истории с исчезновением бабушки она обратилась к родственникам
за помощью, рассказала, что чувствует себя крайне нехорошо. По приезду родных к
дому Светличной, они обнаружили карету скорой помощи под домом.
«Дверь не открывали. Оказалось, что бабушка обратилась
к консьержу, чтобы та вызвала скорую. Ее доставили в реанимацию отделения
нейрохирургии. Там нет мобильной связи, всю информацию можно узнать только через
лечащего врача. С ним и держим связь», - рассказала Мария Ивашова на шоу «Пусть
говорят».
О конкретном состоянии здоровья 81-летней советской
актрисы родные не сообщают. Известно лишь то, что она обеспечена всем
необходимым: квалифицированный медицинский уход и необходимое лечение.
Напомним, что звезда советского кинематографа за
последнее время не раз попадала в больницу. На сложившуюся ситуацию влияет
больное сердце и возраст. Ранее звезда фильма «Бриллиантовая рука» вообще
бесследно исчезла, родные и близкие, а также волонтерская поисковая группа
несколько дней прочесывали окрестности в поисках артистки. Благо, тогда все
обошлось, она была найдена живой и экстренно доставлена в ближайшую клинику для
обследования.