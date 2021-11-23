Светлана Светличная в реанимации: о ее состоянии родные узнают только от врачей

Внучка Светланы Светличной, Мария Ивашова рассказала о том, что после истории с исчезновением бабушки она обратилась к родственникам за помощью, рассказала, что чувствует себя крайне нехорошо. По приезду родных к дому Светличной, они обнаружили карету скорой помощи под домом.

«Дверь не открывали. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, чтобы та вызвала скорую. Ее доставили в реанимацию отделения нейрохирургии. Там нет мобильной связи, всю информацию можно узнать только через лечащего врача. С ним и держим связь», - рассказала Мария Ивашова на шоу «Пусть говорят».

О конкретном состоянии здоровья 81-летней советской актрисы родные не сообщают. Известно лишь то, что она обеспечена всем необходимым: квалифицированный медицинский уход и необходимое лечение.

Напомним, что звезда советского кинематографа за последнее время не раз попадала в больницу. На сложившуюся ситуацию влияет больное сердце и возраст. Ранее звезда фильма «Бриллиантовая рука» вообще бесследно исчезла, родные и близкие, а также волонтерская поисковая группа несколько дней прочесывали окрестности в поисках артистки. Благо, тогда все обошлось, она была найдена живой и экстренно доставлена в ближайшую клинику для обследования.