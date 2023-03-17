Чемпионат Англии по футболу – один из самых престижных и известных чемпионатов в мире спорта. Многие из лучших футболистов мира соревнуются на его полях. За долгие годы проведения турнира было много звездных игроков, которые забивали много голов. В этой статье мы рассмотрим топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии по футболу.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии

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Алан Ширер (Блэкберн Роверс, Ньюкасл Юнайтед). Британский футболист Алан Ширер является лучшим бомбардиром чемпионата Англии за всю его историю. Он забил 260 голов в 441 матче, что является невероятным достижением. Ширер был дважды лучшим бомбардиром лиги и выиграл Чемпионат Англии в 1995 году в составе "Блэкберн Роверс". Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, Эвертон). Уэйн Руни, выдающийся английский футболист, занимает второе место в нашем списке. Он забил 208 голов в 491 матче, преодолевая планку в 200 голов в 2018 году. Руни стал лучшим бомбардиром лиги дважды и пять раз выигрывал Чемпионат Англии в составе "Манчестер Юнайтед". Эндрю Коул (Ньюкасл Юнайтед, Челси, Ливерпуль). Эндрю Коул забил 187 голов в 572матчах и занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Он выступал за "Ньюкасл Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль", а также был членом сборной Англии на Чемпионате мира 2002 года. Коул стал лучшим бомбардиром лиги один раз и выиграл два Чемпионата Англии в составе "Челси". Фрэнк Лэмпард (Челси, Манчестер Сити). Фрэнк Лэмпард забил 177 голов в 609 матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Он выступал за "Челси" и "Манчестер Сити" и является одним из лучших английских футболистов своего поколения. Лэмпард стал лучшим бомбардиром лиги дважды и выиграл три Чемпионата Англии в составе "Челси". Серхио Агуэро (Манчестер Сити). Серхио Агуэро забил 184 гола в 275 матчах и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Аргентинский футболист выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года и является одним из лучших нападающих в мире. Агуэро стал лучшим бомбардиром лиги один раз и выиграл пять Чемпионатов Англии в составе "Манчестер Сити".

Заключение

Чемпионат Англии по футболу – это один из самых престижных и зрелищных турниров в мире футбола. Многие из величайших футболистов в истории проходили через него и оставили свой след на поле. Топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Англии включает в себя некоторых из самых талантливых и знаменитых футболистов мира, которые достигли больших высот в своей карьере.