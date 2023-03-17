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Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии по футболу

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Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии по футболу

17.03.2023 20:01 / Спорт / Прочли: 569 человек

Изучите нашу подборку лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии по футболу. Кто из игроков забил больше всех голов и попал в наш топ-5?

Чемпионат Англии по футболу – один из самых престижных и известных чемпионатов в мире спорта. Многие из лучших футболистов мира соревнуются на его полях. За долгие годы проведения турнира было много звездных игроков, которые забивали много голов. В этой статье мы рассмотрим топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии по футболу.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии

Для начала стоит сказать о том, что вам нужно как можно быстрее mostbet uz kirish скачать чтобы иметь возможность делать ставки на голы своих любимых игроков.

  1. Алан Ширер (Блэкберн Роверс, Ньюкасл Юнайтед). Британский футболист Алан Ширер является лучшим бомбардиром чемпионата Англии за всю его историю. Он забил 260 голов в 441 матче, что является невероятным достижением. Ширер был дважды лучшим бомбардиром лиги и выиграл Чемпионат Англии в 1995 году в составе "Блэкберн Роверс".

  2. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, Эвертон). Уэйн Руни, выдающийся английский футболист, занимает второе место в нашем списке. Он забил 208 голов в 491 матче, преодолевая планку в 200 голов в 2018 году. Руни стал лучшим бомбардиром лиги дважды и пять раз выигрывал Чемпионат Англии в составе "Манчестер Юнайтед".

  3. Эндрю Коул (Ньюкасл Юнайтед, Челси, Ливерпуль). Эндрю Коул забил 187 голов в 572матчах и занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Он выступал за "Ньюкасл Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль", а также был членом сборной Англии на Чемпионате мира 2002 года. Коул стал лучшим бомбардиром лиги один раз и выиграл два Чемпионата Англии в составе "Челси".

  4. Фрэнк Лэмпард (Челси, Манчестер Сити). Фрэнк Лэмпард забил 177 голов в 609 матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Он выступал за "Челси" и "Манчестер Сити" и является одним из лучших английских футболистов своего поколения. Лэмпард стал лучшим бомбардиром лиги дважды и выиграл три Чемпионата Англии в составе "Челси".

  5. Серхио Агуэро (Манчестер Сити). Серхио Агуэро забил 184 гола в 275 матчах и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Аргентинский футболист выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года и является одним из лучших нападающих в мире. Агуэро стал лучшим бомбардиром лиги один раз и выиграл пять Чемпионатов Англии в составе "Манчестер Сити".

Заключение

Чемпионат Англии по футболу – это один из самых престижных и зрелищных турниров в мире футбола. Многие из величайших футболистов в истории проходили через него и оставили свой след на поле. Топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Англии включает в себя некоторых из самых талантливых и знаменитых футболистов мира, которые достигли больших высот в своей карьере.

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