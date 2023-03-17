Особенности оплаты и расчета НДС

Многие задаются вопросом: что такое ндс? Под НДС подразумевается косвенный налог, оплата которого ложится на плечи потребителей. НДС присутствует в каждом чеке, но как он там оказался?

Чтобы лучше это понять, лучше всего рассмотреть пример. Предположим, что компания приобретает определенное сырье, в счете на его оплату в обязательном порядке указывается НДС, который оплачивает сырье.

После этого из приобретенного сырья, компания изготавливает определенное количество изделий, устанавливая на каждое изделие цену, в которую уже включена стоимость сырья, затраты на производство, включая оплату труда рабочим и покупку оборудование, и прочие издержки. В эту же цену закладывается также и НДС, который приобретет потребитель.

После реализации продукции производитель проводит подсчет полученной прибыли, из которой вычитает налог, заложенный заранее в стоимость товара. При этом из полученного налога вычитается тот НДС, который был уплачен за сырье. И вот уже итоговую сумму производитель передает государству.

Как рассчитать и уплатить?

В крупных компаниях, где наблюдаются достаточно большие обороты, специально для расчета и уплаты НДС создают отдельные бухгалтерские отделы, поскольку объем работ по этому направлению достаточно больше. Чтобы понять принцип расчета, лучше всего разобрать его на примере.

Итак, отдельный магазин приобретает у поставщика определенный товар. Оптовик поставляет партию стоимостью, скажем в 50000 рублей, где одна единица товара стоит 200 рублей. Так образом, магазин приобрел для дальнейшей реализации 250 единиц товара.

Когда магазин оплачивал партию товара, то уже оплатил и НДС, которые поставщик позднее перечислит в виде налога. Подтверждать наличие входящего НДС будут соответствующие документы, где обязательно данный налог должен быть указан.

Далее магазин занимается реализацией приобретенной продукции, только уже не за 200 рублей за единицу, а за 300 рублей с выделенным также налогом. Но поскольку при закупке магазин уже уплатил налог, то получается своеобразный "налоговый кредит", а дальнейший НДС рассчитывается из расчета налога с розничной торговли, причем данное обстоятельство дает магазину возможность снизить размер НДС на розничной продаже. Таким образом, НДС оплачивается на каждом этапе производства и реализации продукта до момента его попадания в руки потребителю.