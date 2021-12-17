Лариса Черникова родила второго сына от донора
17.12.2021 12:33 / Интернет / Прочли: 512 человек
Певица, звезда 90-х годов Лариса Черникова воспитывала единственного сына, но всегда мечтала о рождении еще одного ребенка. Вот только кандидата на отцовство не было. Об этом артистка рассказывала еще пару лет назад, а сейчас признается – ее мечте таки суждено было осуществиться!
Лариса Черникова призналась, отец ее второго ребенка – донор, которого она знает!
«Я никому об этом не рассказывала, но у меня все сложилось», - начала свое признание Лариса Черникова Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека».
«Отец ребенка – донор, это хороший человек. Мне хотелось ребенка от русского мужчины. Судьба нас свела и познакомила. Я с ним общалась: от разговора сложилось комфортное ощущение, что все хорошо, все в порядке! Но у нас не было отношений, есть же полно клиник, которые делают хорошо, чисто и качественно!», - призналась Лариса Черникова.
Артистку не смущает, что ребенок не будет знать своего родного отца:
«Мой отец – такой же спермодонор! Не платил алименты, не участвовал в моем воспитании, не сделал ничего…Это было ужасно, помню, как плакала мама по этому поводу. Вот если встречу еще свою любовь, то не отбрасываю вариант родить еще ребенка!», - призналась Черникова.
Лариса Черникова была дважды. Первый супруг – бизнесмен Андрей Черников, именно он поддержал и помогал развиваться в мире шоу-бизнеса. К сожалению, жизнь первого мужа безвременно оборвалась – его убили. Второй муж Ларисы Черниковой стал американский бизнесмен Джеймс, с которым отношения не сложились, и они вскоре развелись.
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