Эвакуация на испанском острове набирает обороты после извержения вулкана





Выступая на пресс-конференции, он сказал, что часть военного подразделения по чрезвычайным ситуациям будет развернута на атлантическом острове в дополнение к гражданской гвардии и национальной полиции.

Извержение произошло после недельного роста сейсмической активности, что побудило власти эвакуировать тысячи людей, поскольку потоки лавы разрушали изолированные дома и угрожали достичь побережья.

Институт вулканологии Канарских островов сообщил о первоначальном извержении около южной оконечности острова, первом за 40 лет.

Власти немедленно эвакуировали более 1000 человек, но Гражданская гвардия Испании заявила, что, возможно, потребуется эвакуировать до 10 000 жителей.

Один поток черной лавы с горящей вершиной скользил в сторону каких-то домов в деревне Эль-Пасо.

Мэр Серхио Родригес сказал, что 300 человек, находящихся в непосредственной опасности, были эвакуированы и отправлены на футбольное поле Эль-Пасо.

Дороги были закрыты из-за взрыва. Власти призвали людей не приближаться к этому месту.

Население Ла-Пальмы составляет 85 000 человек. Последнее извержение на Канарских островах произошло под водой у побережья острова Эль Йерро в 2011 году и длилось пять месяцев.



