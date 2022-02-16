Обновленно Ольга Бузова во время работы в реалити-шоу унижала Влада Кадони

Недопонимания и выяснения отношений Ольги Бузовой с бывшими коллегами начались сразу же после ухода знаменитой певицы и телеведущей. Ведь после нее место телеведущего занял бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян. С парнем Ольга рассталась с большим скандалом, обвинив его в токсичном отношении.

«Я всегда относилась к Ксюше с уважением, чего не скажешь о ней самой. За 17 лет работы я от нее не услышала ни одного плохого слова в лицо, только за глаза, только в социальной сети! Но это ее выбор! Каждый живет так, считает нужным! Точкой невозврата стало то, что моя бывшая коллега села на лобное место рядом с моим бывшим. Она прекрасно понимала, что приглашение бывшего на роль ведущего шоу было просто на просто местью за мой уход из «Дома-2». Она прекрасно знала, как мне тяжело было после расставания. Ксюша могла хотя бы написать, предупредить по-человечески. Но, она поступила так, как посчитала», - высказалась Ольга Бузова о Ксении Бородиной.





Бородина же в свою очередь ответила, что Бузова эгоистка и готова с легкостью идти по головам:

«Никому с тобой не было на работе комфортно. Задай себе вопрос: почему? Хотя, тебе всегда помогали, особенно Влад. Которого ты вечно унижала, говоря, что хочешь работать в кадре без него! Ты же у нас святая!», - отреагировала в социальной сети Ксения Бородина.





Кроме того, Ксения обвинила Ольгу в лицемерии:

«Обожаю, когда люди строят из себя жертву, все вокруг «говно», а они святые», - писала про Ольгу Бузову Ксения Бородина.

«Ты же всю дорогу говорила, что хочешь пойти к продюсерам и попросить вести программу одна, что тебе никто не нужен. Я предложила пойти на ТНТ и поговорить, разрулить ситуацию, поговорить о нашем проекте. Ты сказала, мол да, переходим на канал «Ю». сама побежала к продюсерам и сказала, что кинешь «Дом-2» ради новой программы. Никто не против, нужно идти вперед, но не по головам же!», - сетовала Ксения Бородина.

Ксения Бородина отметила, что никогда с Ольгой Бузовой и не была подругой, только коллеги. Но, это не мешало ей разговаривать с блондинкой о разводе, давать советы, помогать. А вот ты когда я разводилась, даже СМС не написала!»