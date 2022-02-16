Обновленно Ольга Бузова во время работы в реалити-шоу унижала Влада Кадони
16.02.2022 20:13 / Шоу-бизнес / Прочли: 463 человек
Некоторое время многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» были уверенны в том, что между Владом Кадони и Ольгой Бузовой весьма дружественные отношения. Но, как оказалось недавно, это совершенно не так!
Недопонимания и выяснения отношений Ольги Бузовой с бывшими коллегами начались сразу же после ухода знаменитой певицы и телеведущей. Ведь после нее место телеведущего занял бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян. С парнем Ольга рассталась с большим скандалом, обвинив его в токсичном отношении.
«Я всегда относилась к Ксюше с уважением, чего не скажешь о ней самой. За 17 лет работы я от нее не услышала ни одного плохого слова в лицо, только за глаза, только в социальной сети! Но это ее выбор! Каждый живет так, считает нужным! Точкой невозврата стало то, что моя бывшая коллега села на лобное место рядом с моим бывшим. Она прекрасно понимала, что приглашение бывшего на роль ведущего шоу было просто на просто местью за мой уход из «Дома-2». Она прекрасно знала, как мне тяжело было после расставания. Ксюша могла хотя бы написать, предупредить по-человечески. Но, она поступила так, как посчитала», - высказалась Ольга Бузова о Ксении Бородиной.
Бородина же в свою очередь ответила, что Бузова эгоистка и готова с легкостью идти по головам:
«Никому с тобой не было на работе комфортно. Задай себе вопрос: почему? Хотя, тебе всегда помогали, особенно Влад. Которого ты вечно унижала, говоря, что хочешь работать в кадре без него! Ты же у нас святая!», - отреагировала в социальной сети Ксения Бородина.
Кроме того, Ксения обвинила Ольгу в лицемерии:
«Обожаю, когда люди строят из себя жертву, все вокруг «говно», а они святые», - писала про Ольгу Бузову Ксения Бородина.
«Ты же всю дорогу говорила, что хочешь пойти к продюсерам и попросить вести программу одна, что тебе никто не нужен. Я предложила пойти на ТНТ и поговорить, разрулить ситуацию, поговорить о нашем проекте. Ты сказала, мол да, переходим на канал «Ю». сама побежала к продюсерам и сказала, что кинешь «Дом-2» ради новой программы. Никто не против, нужно идти вперед, но не по головам же!», - сетовала Ксения Бородина.
Ксения Бородина отметила, что никогда с Ольгой Бузовой и не была подругой, только коллеги. Но, это не мешало ей разговаривать с блондинкой о разводе, давать советы, помогать. А вот ты когда я разводилась, даже СМС не написала!»
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Ольга Орлова не стала молчать и встала на защиту Ксении Бородиной
17.02.2022 22:27 / Шоу-бизнесВ громкий конфликт между бывшими коллегами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной вмешалась и нынешняя ведущая реа...
Дарья Донцова призналась в своем новом испытании, связанным со здоровьем
16.02.2022 18:21 / ПроисшествияПисательница Дарья Донцова никогда не скрывала от своих почитателей факт того, что она многие годы боролась с ...
Как быстро получить микрозайм на банковскую карту
16.02.2022 18:13 / ЭкономикаСейчас каждый человек сможет справиться с финансовыми проблемами. Если срочно нужны деньги, то потребуется про...
Певица Mary Gu призналась о множестве лет, проведенных в токсичных отношениях
16.02.2022 15:55 / Шоу-бизнесНа канале «Суббота!» стартовала премьера сериала «Моя любимая Страшко». Певица Mary Gu подготовила для всех фа...
Даню Милохина избили в самом центре столицы
15.02.2022 21:11 / ПроисшествияОгромная армия поклонников в недоумении от случившегося, в самом центре Москвы напали и изуродовали лицо попул...
Самочувствие Валерия Николаева, который сейчас пребывает в психиатрической больнице
15.02.2022 14:58 / ПроисшествияПеред тем, как попасть в клинику актер Валерий Николаев попал в СИЗО, где он проявил свое агрессивное поведени...
Судьба дальнейшего участия на Олимпийских играх в Пекине Камилы Валиевой уже решена
14.02.2022 22:16 / СпортСегодня утром 14 февраля судья Спортивного арбитражного суда объявил решение относительно дальнейшего участия ...
Фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе
13.02.2022 20:48 / Спорт15-летней Камиле Валиевой приходится очень нелегко, ведь сегодня решится будет ли она продолжать соревнования ...
Пластический хирург откровенно о внешности Веры Алентовой и лопнувшем грудном имплантате Леры Кудрявцевой
13.02.2022 20:31 / ИнтернетМногие звезды российского шоу-бизнеса не скрывают того факта, что все они в той или иной степени прибегали к п...
Канье Уэст выпустил плакат с именами и фото друзей, а также своих нынешних врагов
13.02.2022 20:02 / В миреКанье Уэст также сослался на свою давнюю вражду с Тейлор Свифт на постере, а также на свою недавнюю драму с Би...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар